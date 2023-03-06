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Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u 2-1 yenen Galatasaray 12 maçlık galibiyet serisi yakalayarak lig tarihindeki rekora ortak olmuştu. 1987-88 sezonundan sonra ilk kez böyle bir seri yakalayan sarı-kırmızılılar, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK mücadelesinin hükmen galip sayıldı. Galatasaray serisini böylece 13 maça çıkarırken ligdeki son resmi maçını 5 Şubat'ta oynadı.

1 AYDIR RESMİ MAÇ YOK Ligdeki ilk maçında Kasımpaşa ile evinde karşılaşacak olan Galatasaray'ın 1 aydır resmi maça çıkmamasının takıma ektisi de merak konusu oldu. 13 maç gibi ciddi bir galibiyet serisi sonrasında verilen aranın takıma olumsuz yansıyabileceği görüşü hakim olsa da Okan Buruk ve ekibinin lig devam ederken verilen aralarda tecrübesinin olması camiayı rahatlattı. Buruk ve ekibi pandemi gibi bir süre topluca çalışma yapılamayan ve oyuncuların eve kapandığı dönemi diğer takımlara kıyasla az hasarla atlatmıştı.

BAŞAKŞEHİR'DE ŞAMPİYON OLARAK TAMAMLAMIŞTI Okan Buruk ve ekibi yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle lige verilen arada Başakşehir'de görev almaktaydı. 2019-2020 sezonunda 15 Mart ile 13 Haziran arasında resmi maça çıkamayan Başakşehir, araya 53 puanla ikinci sırada girmiş devamında ise 5 galibiyet ve 1 beraberlik ile puanını 69'a yükselterek sezonu zirvede tamamlamıştı. Üst üste iki sezon şampiyonluğun son haftalarda kaybedilmesinin ardından verilen arayı iyi değerlendiren Buruk ve ekibi turuncu-lacivertlileri tarihindeki ilk şampiyonluğuna taşımıştı.

ARA İYİ GELMİŞ BİLE OLABİLİR! Devre arası transfer döneminde kadroya eklemeler yapan Galatasaray'da verilen bu ara takıma iyi gelmiş bile olabilir! Kaan Ayhan'ın yanı sıra takıma deprem felaketlerinin ardından katılan Nicolo Zaniolo'nun adaptasyon sürecinin atlatılmasının yanı sıra Fernando Muslera da sakatlık dönemini bu arada geçirdi.

Normal şartlarda birkaç resmi maç kaçırması beklenen Uruguaylı file bekçisi sağlık heyetinin yoğun çabalarıyla beklenenden daha erken şekilde yeşil sahalara döndü ve saha çalışmalarına da başladı. Antalya kampında refleks ve reaksiyon antrenmanlarını aksatmayan tecrübeli eldivenin durumu da bu arada avantaja dönüştü.