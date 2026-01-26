Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk'un sıradaki hedefi Manchester City! - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk'un sıradaki hedefi Manchester City!

        Galatasaray'da göreve geldiğinden bu yana her sene en az bir İngiliz takımını mağlup etmeyi başaran teknik direktör Okan Buruk, şimdi de Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester City maçını gözüne kestirdi.

        Giriş: 26.01.2026 - 11:58 Güncelleme: 26.01.2026 - 11:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sıradaki hedefi M.City!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şampiyonlar Ligi’nde Manchester City deplasmanına odaklanan Galatasaray’da en önemli avantaj kulübedeki isim Okan Buruk... Sarı-kırmızılıların teknik patronu, İngiliz futbolunun devleri karşısında yakaladığı başarılı grafikle dikkat çekiyor. Manchester United, Tottenham ve Liverpool’a karşı oynadığı dört karşılaşmada üç galibiyet ve bir beraberlik alan Buruk, bu süreçte Premier Lig temsilcilerine adeta geçit vermedi.

        GÖZLER BU KEZ GUARDIOLA'YA ÇEVRİLDİ

        Başarılı teknik adam şimdi de Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City’ye karşı sahne almaya hazırlanıyor. Devler Ligi’nde 10 puan toplayarak son 16 play-off'u için büyük avantaj elde eden Aslan, çarşamba günkü zorlu deplasmana Buruk’un büyük maçlardaki özgüveniyle çıkacak. Sarı-kırmızılı camia ise, İngiliz ekiplerini çözme konusunda ustalaşan teknik direktörün bu kez Guardiola’ya karşı da aynı etkiyi yaratmasını umut ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 22 Ocak 2026 (Suriye'de Bu Aşamaya Nasıl Gelindi?)

        Suriye'den 7 bin DEAŞ'lı nakledilecek. Suriye'de bu aşamaya nasıl gelindi? Erdoğan Pezeşkiyan'la görüştü. Sosyal konuta 5 milyondan fazla başvuru. 450 bin çalışana yeni düzenleme. Neden sürekli yorgunuz? Geçmeyen yorgunluğun sebebi ne? Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da dehşet! Polis eve girdi 3 kişiyi ölü buldu!
        İstanbul'da dehşet! Polis eve girdi 3 kişiyi ölü buldu!
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Klinikte mobbing iddiası! Soruşturma başlatıldı!
        Klinikte mobbing iddiası! Soruşturma başlatıldı!
        Galatasaray transferde frene bastı!
        Galatasaray transferde frene bastı!
        Fransa da sosyal medya yasağı için harekete geçti
        Fransa da sosyal medya yasağı için harekete geçti
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davası başlıyor
        Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davası başlıyor
        Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde 41 kişi için yolsuzluk iddianamesi
        Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde 41 kişi için yolsuzluk iddianamesi
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Oyunda küfürleştiği gence kâbusu yaşattılar!
        Oyunda küfürleştiği gence kâbusu yaşattılar!
        İşte Sergen Yalçın'ın Eyüpspor 11'i!
        İşte Sergen Yalçın'ın Eyüpspor 11'i!
        Direksiyonda kalp krizi!
        Direksiyonda kalp krizi!
        Pezeşkiyan'ın oğlundan internet kesintisine tepki
        Pezeşkiyan'ın oğlundan internet kesintisine tepki
        Altın ve gümüş haftaya rekorla başladı
        Altın ve gümüş haftaya rekorla başladı
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?
        Otomotivde yeni rekor beklentisi
        Otomotivde yeni rekor beklentisi