Okan Buruk'un sıradaki hedefi Manchester City!

Şampiyonlar Ligi’nde Manchester City deplasmanına odaklanan Galatasaray’da en önemli avantaj kulübedeki isim Okan Buruk... Sarı-kırmızılıların teknik patronu, İngiliz futbolunun devleri karşısında yakaladığı başarılı grafikle dikkat çekiyor. Manchester United, Tottenham ve Liverpool’a karşı oynadığı dört karşılaşmada üç galibiyet ve bir beraberlik alan Buruk, bu süreçte Premier Lig temsilcilerine adeta geçit vermedi.

GÖZLER BU KEZ GUARDIOLA'YA ÇEVRİLDİ Başarılı teknik adam şimdi de Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City’ye karşı sahne almaya hazırlanıyor. Devler Ligi’nde 10 puan toplayarak son 16 play-off'u için büyük avantaj elde eden Aslan, çarşamba günkü zorlu deplasmana Buruk’un büyük maçlardaki özgüveniyle çıkacak. Sarı-kırmızılı camia ise, İngiliz ekiplerini çözme konusunda ustalaşan teknik direktörün bu kez Guardiola’ya karşı da aynı etkiyi yaratmasını umut ediyor.