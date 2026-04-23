Okan Karacan: Maddi ve manevi olarak zor bir süreçteyim

Daha önce 'Hayat Bilgisi' ve 'Çılgın Dersane' gibi yapımlarda canlandırdığı karakterlerle tanınan Okan Karacan, zaman zaman özel hayatı ve yaşadığı sıkıntılarla gündeme geliyor. Yıllar önce aşırı kilolarından kurtulmak için mide küçültme ameliyatı olan ve 70 kilo veren Karacan, "Zayıfladıktan sonra iş bulamaz oldum" demişti.

"TAHAMMÜL EDİLEBİLECEK BİRİ DEĞİLİM" DEMİŞTİ

İki çocuğunun annesi Zeynep Kadıoğlu ile yaşadığı sorunlar nedeniyle 2023'te boşanan Okan Karacan, ayrılığı eski eşinin istediğini ifade ederek "Kolay, tahammül edilebilecek bir insan değilim. Hep liderim, hep baskınım" ifadelerini kullanmıştı.

2014-2023 yılları arasında evli kalan Okan Karacan ile Zeynep Kadıoğlu'nun, Ayşe Naz ve Alican Karacan adında iki çocuğu bulunuyor.

52 GÜN RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİNDE TEDAVİ GÖRMÜŞTÜ

Karacan, ayrılığın ardından 52 gün boyunca ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi gördüğünü söylemişti. Okan Karacan, "Bana iyi geldi, bütün her şeyden kurtuldum. 52 gün ne telefon ne bilgisayar... Hayatımın en enteresan arkadaşlıkları oldu. O kadar enteresan bir profille karşılaştım ki herkesin derdi aynı ama iyi arkadaşlıklar da kuruyorsun" demişti.

EV SAHİBİYLE SORUN YAŞIYOR

O dönem için "Ben ayrılmak istemedim ayrıldım sonra değişiklikler oldu. Kilo verdim. Evim değişti, yaşantım değişti. Hayatım değiştim. O ara kendimi yönetemedim ve profesyonel bir destek aldım" ifadelerini kullanan Okan Karacan, sosyal medya hesabından yayımladığı videoda; maddi ve manevi zor günler geçirdiğini söyledi. Ev sahibiyle sorun yaşadığını belirten oyuncu, kimseye ulaşamadığını da söyledi.

"26 YILDIR KULLANDIĞIM TELEFON HATTIM BİLE KAPANDI"

Paylaşımında annesi ile konuşmalarına da yer veren Okan Karacan, "Anne senden rica ediyorum, çok kısa ve öz... Evimi satın almak istiyorum, arabamı geri almak istiyorum. Ev sahibimi arıyorum, açmıyor. Beni her yerden engellemişler. 26 yıldır kullandığım telefon hattım bile kapandı!" ifadelerini kullandı.

ANNESİ YARDIM ETMEDİ: BENDEN YARDIM İSTEME

Okan Karacan'ın video sırasında annesiyle yaptığı konuşma da dikkat çekti. Annesi, oğlunu sakinleştirmeye çalışarak şu ifadeleri kullandı: Benden yardım isteme, kendinden yardım iste. Sakinleş, ondan sonra her şeyi normale döndür. Sen önce kendi içinden yardım iste, kendini toparla. Ben şimdi gidiyorum, seni kendinle yalnız bırakıyorum. Kendini toparla, ben yapamayacağım.