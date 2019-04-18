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Okçulukta ilk hedef olimpiyat kotası

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, Hollanda'da yapılacak 2019 Açık Hava Dünya Şampiyonası'nda hem kadınlarda hem de erkeklerde takım halinde olimpiyat kotası almak istediklerini bildirdi

Okçuluk

Teknik direktör Ergin, olimpik milli takımın 2020 Tokyo Olimpiyatları öncesinde hazırlıklarının devam ettiğini vurguladı. Ergin, olimpiyat kota yarışmalarının yapılacağı 2019'un kendileri için çok zorlu geçeceğini belirtti.

İlk kota yarışmasının 10-16 Haziran tarihlerinde Hollanda'da düzenlenecek 2019 Açık Hava Dünya Şampiyonası olduğunu ifade eden Ergin, şöyle konuştu:
"Artık yarışma sezonuna başladık. Mayısın 5'inde Dünya Kupası'nın ikinci ayağına katılmak için Şangay'a gidiyoruz. 13 Mayıs'ta döneceğiz. 20 Mayıs'ta Antalya'da Dünya Kupası'nın üçüncü ayağı gerçekleşecek. Hemen arkasından Hollanda'ya uçuyoruz. Açık Hava Dünya Şampiyonası hazırlık kampını Hollanda'da yapacağız. Kampımızı yarışmanın yapılacağı sahaya 45 dakikalık mesafede bir sahada gerçekleştireceğiz. O tarihte ülkemizdeki iklim ve hava şartları, Antalya'nın mükemmel havası bizim için
uygun değil. Gidip daha zor şartlarda, Dünya Şampiyonası'nda karşılaşacağımız hava şartlarında hazırlıklarımızı sürdüreceğiz. Hollanda'da hem kadınlarda hem de erkeklerde ilk 8 takım içinde yer alıp olimpiyatlara tam kadro ile gidebilmenin yolunu arıyoruz."

"METE GAZOZ DÜNYA REKORU KIRDI"

Ergin, kadın ve erkek milli takımlarında 8'er kişilik kadrolarla Dünya Şampiyonası'na hazırlandıklarını, bu kadrolardaki en iyi 6'şar sporcunun şampiyonada Türkiye'yi temsil edeceğini dile getirerek, şöyle devam etti:
"Mete Gazoz daha geçtiğimiz hafta gençlerde dünya, büyüklerde Avrupa rekoru kırdı. 720 puan üzerinden 698 puanla dünya tarihinde bugüne kadar atılmış en iyi dördüncü puanı gerçekleştirdi. Bizim için tabii ki çok önemli bir veri. Önümüzde Dünya Şampiyonası'na kadar iki aylık bir süreç var. Bu süreci doğru değerlendirebilirsek Dünya Şampiyonası'nda madalyaya giden bir yol olduğunu görüyoruz. Mete ile birlikte kadınlarda Gülnaz Büşranur Coşkun ve Yasemin Ecem Anagöz'ün form durumları bizim istediğimiz düzeyde. Gerçekten çok iyi durumdalar. Ay başında Antalya'da yapılan Kahraman Bagatır İlkbahar Okları Türkiye Kupası'nda Büşranur Coşkun, Türkiye rekorunu yeniledi. Yasemin Ecem Anagöz'ün de performansı çok iyi ve doğru gidiyor."

"ÇIKIŞI SÜRDÜRMEK İSTİYORUZ"

Hem kadın hem de erkek takımlarının Dünya Şampiyonası'nda ilk 8'e kalmasının ilk hedefleri olduğunu aktaran Ergin, bu nedenle takımların genel puanlarını da takip ettiklerini vurguladı.

Göktuğ Ergin, klasik yay erkek takımının geride kalan hafta Türkiye rekorunu 50 puan geliştirdiğini hatırlatarak, "Sporcularımızın form durumunda oldukça büyük bir çıkış var. Son iki ayı iyi değerlendirip bu çıkışı sürdürerek Dünya Şampiyonası'na hazır olmak istiyoruz." diye konuştu.

Milli sporcuların hazırlıklar kapsamında günde 8 saatte ortalama 600 ok attıklarını, 10 kilometre dayanıklılık koşusu, kuvvet antrenmanları ve zihinsel hazırlıklarıyla da günün 14 saatini okçuluk sporunun içinde geçirdiğini kaydeden Ergin, "Bu çalışmaların sonunda ümit ediyoruz ki ülkemize olimpiyat madalyası getireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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