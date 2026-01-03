Habertürk
        Oklahoma City Thunder'dan üst üste 4. galibiyet! - Basketbol Haberleri

        Oklahoma City Thunder'dan üst üste 4. galibiyet!

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, deplasmanda Golden State Warriors'ı 131-94 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2026 - 10:25 Güncelleme: 03.01.2026 - 10:25
        Thunder'dan üst üste 4. galibiyet!
        Chase Center'da oynanan maçta 30 sayı, 7 asistlik performansıyla Shai Gilgeous-Alexander, galibiyetin mimarı oldu. Chet Holmgren 15 sayı, 15 ribauntla "double double" yaptı.

        Sol ayak bileği burkulan Stephen Curry'nin yanı sıra Jimmy Butler, Draymond Green ve Jonathan Kuminga gibi yıldızlarından yoksun mücadele eden Warriors'ta, Will Richard, Moses Moody ve Al Horford, 13'er sayıyla oynadı.

        SON SÖZÜ ANTETOKOUNMPO SÖYLEDİ

        Liderliğin son 10,5 saniyede 3 kez el değiştirdiği maçta Milwaukee Bucks, All-Star yıldızı Giannis Antetokounmpo'nun 4,7 saniye kala attığı smaçla Charlotte Hornets'ı 122-121 yendi.

        Kariyerinde 158 maçta en az 30 sayı, 10 ribaunt, 5 asistle oynayan Antetokounmpo, bu alanda Oscar Robertson ve Kareem Abdul-Jabbar'ı geride bıraktı.

        Bucks'ta Ryan Rollins 29 sayı, 8 asist, Bobby Portis 20 sayı, 6 ribaunt kaydetti.

        Hornets'ta ise Kon Knueppel 26, Miles Bridges 25, Brandon Miller 19 sayıyla maçı tamamladı.

        DONCIC VE JAMES'TEN 65 SAYI

        Los Angeles Lakers, sahasında ağırladığı Memphis Grizzlies'i 128-121 mağlup etti.

        Lakers'ta Luka Doncic 34 sayı, 8 asist, 6 ribaunt, LeBron James 31 sayı, 9 ribaunt, 6 asistle galibiyeti getirdi.

        6 oyuncusu eksik Grizzlies'ta, Jaren Jackson Jr. 25 sayıyla en skorer isim oldu. Eski Laker oyuncusu Kentavious Caldwell-Pope 20 sayı, Ja Morant 16 sayı, 11 asist kaydetti.

        Restorana silahlı saldırı: 3 yaralı

        Balıkesir'in Gömeç ilçesinde bir restoranda meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi yaralandı

