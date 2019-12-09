SON DAKİKA!

AA

Meclis Genel Kurulunda, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlandı. Genel Kurulda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2020 yılı bütçesine ilişkin sunumunu yapıyor. Oktay'ın sunumunda öne çıkan satırlar şöyle:

Ticaret savaşının etkileri birçok sektöre yayılmaktadır.

2020 yılında küresel büyüme açısından ılımlı bir toparlanma beklenmektedir.

2020 yılı büyüme hedefimiz yüzde 5 olarak belirlenmiştir.

Teşvik ve desteklerle, 2023'te kadın istihdam oranını yüzde 34'e, kadın işgücüne katılım oranını ise yüzde 38,5'e yükseltmeyi hedefliyoruz.

81 ilde hizmete açılan Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezlerinden bugüne kadar toplamda 514 bin kişi yararlandı.

(Barış Pınarı Harekatı) 4 bin kilometrekareyi aşkın alan terörden arındırıldı.

(Doğu Akdeniz'de) Milli gemilerimiz ile 5 kuyu daha açarak petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerinde aktif bir strateji izlemeye devam edeceğiz."

Türkiye ne Kıbrıs'ta, ne Ege'de, ne de Doğu Akdeniz'deki hak ve çıkarlarından en küçük bir taviz vermeyecektir.