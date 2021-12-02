"BU KRİZİN İÇİNDEN ÇIKMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Konuyla ilgili açıklama yapan ünlü oyuncu, "Benden duymadığınız hiçbir şeyi dikkate almayın. Bunların hepsi sosyal medyadaki deformasyondur. Tıklansın diye haber yapılıyor. Benim bile okurken güldüğüm o kadar çok haber yapılıyor ki... Benim hakkımda yapılan haberler bazen mantık üretilip, yapılıyor bazen de tamamen sallanıyor. Tabii ki okuduğumuz senaryolar var. Yakın zamanda böyle bir süreç olur mu bilmiyorum. Yakın zaman içinde yaşadığımız bir süreç var biliyorsunuz. Bu sezonu çalışma sezonu olarak planlanmışken birden başka bir şeye döndü. Kamerasından ışıkçısına kadar bu krizin içinden çıkmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.