OKUL KAPANMA TARİHİ VE KARNE GÜNÜ 2026: Bu sene okullar ne zaman kapanacak? Karneler ne zaman verilecek? Yaz tatili ne zaman başlıyor?
Milyonlarca öğrenci ve veli, 2026 yaz tatili için geri sayıma başladı. MEB takvimine göre okullarda ikinci dönem haziran sonunda tamamlanacak. Karnelerin verileceği günle birlikte öğrenciler uzun yaz tatiline çıkacak. Peki okullar hangi tarihte kapanacak, karne günü ne zaman?
2025-2026 eğitim öğretim yılında sona yaklaşılırken gözler karne tarihine çevrildi. Öğrenciler “Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlayacak?” sorularına yanıt arıyor. MEB takvimiyle birlikte karne günü ve yaz tatili başlangıcı netleşti. İşte 2026 okul kapanış tarihi…
BU SENE OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı resmi takvime göre, 2025-2026 eğitim öğretim dönemi 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönemin sona ermesiyle öğrenciler karne heyecanı yaşayacak ve uzun yaz tatiline adım atacak. Son ders zilinin çalmasının ardından milyonlarca öğrenci için tatil süreci resmen başlamış olacak.
KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?
İkinci dönem karneleri 26 Haziran Cuma günü öğrencilere verilecek. Hafta sonunun tamamlanmasının ardından ise 29 Haziran’da yaz tatili resmen başlayacak.