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Okula gitmek zorunlu mu? Lise, ortaokul ve ilkokullarda devam zorunluluğu var mı, devamsızlık alınacak mı?

Korona virüs nedeniyle uzaktan devam ederken okulların 1 Haziran itibarıyla açılacağı ve yüz yüze eğitimin başlayacağı açıklandı. Öğrenciler ve veliler 'Okula gitmek zorunlu mu?' 'Lise, ortaokul ve ilkokullarda devam zorunluluğu olacak mı?' Sorularına yanıt arıyorlar. İşte detaylar...

Okula gitmek zorunlu mu? Lise, ortaokul ve ilkokullarda devam zorunluluğu var mı, devamsızlık alınacak mı?

Korona virüs salgını nedeniyle bir yılı aşkın zamandır öğrenciler uzaktan eğitim alıyor. Milyonlarca öğrenciyi ve aileyi ilgilendiren kararın kabine toplantısının ardından açıklandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "Yarın itibariyle ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi’den itibaren ise ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz." dedi. Peki, Okula gitmek zorunlu mu? İşte detaylar...

OKULA GİTMEK ZORUNLU MU?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan basın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

Ülkemiz genelinde Kovid-19 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında, 1 Haziran Salı gününden itibaren tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlanacaktır. Diğer okul öncesi eğitim kurumları mevcut durumda olduğu gibi tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edecektir.

7 Haziran Pazartesi günü ise tüm ortaokul ve liselerimizde haftada 2 gün yüz yüze eğitime geçilecektir.

Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarımızda yüz yüze eğitime 1 Haziran Salı gününden itibaren haftanın 5 günü tam zamanlı olarak başlanacaktır.

Okullarımızdaki yüz yüze eğitimlere katılım, isteğe bağlı olup "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu"ndaki koşullar doğrultusunda gerçekleştirilecektir.


2020-2021 eğitim öğretim yılı 2 Temmuz Cuma günü sona erecektir.

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