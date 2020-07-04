Mersin’de bir lisenin dezenfektan üretim atölyesinde yaşanan patlama ve sonrasında çıkan yangında iki öğretmen yaralanarak hastanelik oldu.

Beycan Üçkardeş'in haberine göre olay saat 13.00 sıralarında Alsancak Mahallesi'ndeki Atatürk Endüstri Meslek Lisesi’nde meydana geldi.

Okulda koronavirüs salgını nedeniyle bir süre önce kurulan dezenfektan üretim atölyesinde bir anda patlama meydana geldi. Bu sırada atölyede çalışan Kimya öğretmenleri Ramazan Şahin ile Hasan Satırlı yaralandı.

Çevrede korku ve paniğe yol açan patlamayla birlikte çıkan yangın kısa sürede atölyeyi sardı. Yaralanan iki öğretmen kendi imkânlarıyla dışarı çıktı. İhbar üzerine Çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi olay yerine ulaştı.

Yaralanan iki öğretmen ambulansla kaldırıldıkları Mersin Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı.