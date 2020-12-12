Okullar ne zaman açılacak? Soruları öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı yeni kararlar için Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu ile yeni alınacak kararlar için görüşmelerini sürdürüyor. Peki Peki Okullar 4 Ocak'ta mı açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okullarda yüz yüze eğitime 4 Ocak 2021'den itibaren geçilip geçilemeyeceğine yönelik soru üzerine Selçuk, bu konuda Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile sürekli temas halinde olduklarını vurguladı.

Aynı zamanda oluşturulan yazılımla ana sınıfından lise sona kadar her bir öğrenciyi, öğretmenleri günlük olarak takip edebildiklerini anlatan Selçuk, şunları söyledi:

"Önümüzdeki hafta kabine toplantısında bu tekrar değerlendirmeye alınacak. Bütün veriler, ilgili Bakanlıklar ve kuruluşlarla paylaşılacak. Daha sonra kabine toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında yeni değerlendirmeler yapılacak. Bu tür kararları almak tamamen veriye bakmak gerekliliği doğuruyor. Yani veriye bakacağız ondan sonra herhangi bir karar almak söz konusu."

Günlük vaka sayısının hangi noktaya düşmesi durumunda okulların açılabileceğiyle ilgili Bilim Kurulunun bir önerisi olup olmadığı sorulan Selçuk, bazı sayıların bulunduğunu ama bu konunun sadece vaka sayısı değil, toplumsal davranış, hastanelerin durumu gibi unsurlarla da ilgili olduğunu vurguladı.

NTV'de canlı yayında soruları yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Salgının seyrinde yukarı yönlü yükselişte okulların açık olmasının çok fazla etkisi yok muydu?" sorusuna karşılık, "Bunu, Sağlık Bakanımız da Bilim Kurulundan bazı hekimlerimiz de ifade ettiler, bizim gözlemlerimiz de o yönde yani okulun dramatik bir etkisi yok. Çevredeki ilişkiler ve etkileşimler sonucu ortaya çıkan bir durum söz konusu. Yoksa biz anasınıfı, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12. sınıfları günlük olarak izliyoruz ve bakıyoruz artışlara. Bir de Türkiye genelindeki artışlara bakıp karşılaştırma yapıyoruz." açıklamasında bulundu.

"4 OCAK BU TABLO İÇERİSİNDE İYİMSER BİR TAHMİN"

Bakan Selçuk, "4 Ocak, bizim için umut vadeden iyimser bir tahmin." açıklamalarının anımsatılması üzerine, "Burada ifade etmek istediğim şey şu; okulların bir an önce açılmasını isteyen bir bakış açım var. Çünkü çocuklarımızın sadece öğrenme kayıpları değil sosyal, duygusal kayıpları da çok önemli. Velilerimizin içinde bulunduğu sıkıntıların farkındayız. Onlar çok önemli." ifadesini kullandı.

"Bütün bunlara baktığımızda 4 Ocak bu tablo içerisinde iyimser bir tahmin. Yani bir problem kalmadı açabiliriz cümlesini rahatlıkla kuramadığımız bir tarih ama bunu izleyeceğiz, göreceğiz." diyen Selçuk, tüm olasılıkları dikkate aldıklarını ve ardından bir karar sürecinin ortaya çıktığını anlattı.

Selçuk, "Büyük bir olasılıkla yine bazı kısmi çözümlemeler hayata geçecek. 4 Ocak'ta tamamen açılabilir mi açılamaz mı ya da kısmen hangileri açılabilir hangileri açılamaz. Özellikle küçük yaştaki çocuklarımıza yönelik olarak bilim insanlarının hep söylediği şey çok düşük bir risk. Bazı alerjik sorunları, astımla ilgili bazı sıkıntıları olan çocuklarımızla alakalı birtakım konular var. Zaten isteğe bağlı olduğu için oralarda da tedbir alma imkanımız var. Bunları birlikte yeniden değerlendireceğiz ama ara ara da görüşüyoruz." dedi.