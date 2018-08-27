Okullar ne zaman açılacak?

Eylül ayına yaklaşırken okulların ne zaman açılacağı da araştırılmaya başlandı. 3 aylık yaz tatillerinin sonuna yaklaşan öğrenciler yeni dönem için de hazırlıklarını sürdürüyor. Peki öğrenci ve veliler tarafından merak edilen okulların açılma tarihi ne zaman? Yaz tatili ne zaman bitiyor? İşte merak edilenler...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 2018

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre, 2018-2019 dönemi için okullar 17 Eylül 2018 tarihinde açılacak. İlk dönem eğitiminin ardından yarı yıl tatili için 21 Ocak 2019 tarihinde karneler dağıtılacak ve yarı yıl tatili başlayacak.

İkinci dönem 4 Şubat 2019 tarihinde başlayacak ve 14 Haziran 2019'da sona erecek.

2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.

LİSELERE YERLEŞTİRMEDE ÜÇÜNCÜ NAKİL DÖNEMİ BAŞLADI

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), liselere yerleştirmeye esas üçüncü nakil başvuruları başladı.

MEB tarafından liselere yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler, yerleştirmeye esas üçüncü nakil dönemi tercihlerini bugünden itibaren 31 Ağustos'a kadar yapabilecek.

Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulunun müdürlüğünden yapılabilecek. Yapılan tercihler ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.

Tercih işlemleri, Bakanlığın http://www.meb.gov.tr veya https://e­okul.meb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre yapılacak. Yerleştirmeye esas üçüncü nakil tercih sonuçları 3 Eylül'de ilan edilecek.

Ortaöğretim kurumlarına yerleştirmede dördüncü ve son nakil dönemi tercihleri ise 3-6 Eylül'de alınacak.

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