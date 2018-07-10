Milyonlarca öğrenci 8 Haziran'da yaklaşık 3 aylık yaz tatiline başladı. Okul öncesi, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf kayıtları MEB tarafından yapıldı. Lise tercihleri ise alınmaya devam ediyor. Yaz tatilini sürdüren öğrenciler ve velileri okulların açılacağı tarihi merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı 2018-2019 iş takvimiyle yeni eğitim öğretim yılının başlayacağı tarih belli oldu. Peki, okullar ne zaman açılacak? 2018 Yaz tatili ne zaman bitecek? İşte 201-2019 okulların açılacağı tarih...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2018-2019 eğitim öğretim yılı için okullar 17 Eylül 2018 Pazartesi günü çalacak ders zili ile başlayacak ve öğrenciler okul sıralarındaki yerlerini alacak.

2018-2019 eğitim öğretim yılı 14 Haziran 2019 Cuma sona erecek.

MEB 2018-2019 ÇALIŞMA TAKVİMİ

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 2018-2019 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin genelge, illere gönderildi. Genelgede, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarında 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının 17 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayacağının, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün yayımladığı genelge ile belirlendiği hatırlatıldı.

Buna göre, 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak ve 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek. Yarı yıl tatili, 21 Ocak 2019-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.

Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5´inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9´uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin, eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilerin yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunulması amacıyla 10-14 Eylül 2018 tarihlerinde uyum eğitimi yapılacak.