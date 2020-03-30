Okullar ne zaman açılacak? Uzaktan eğitim ne zaman bitecek? soruları, milyonlarca öğrenci ve velinin gündeminde. Okullar 13 Mart Cuma günü kapanmış 1 haftalık ara tatilin ardından 23 Mart'ta da uzaktan eğitim başlamıştı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında da okulların kapalı kalma süresi uzatılmıştı. İşte okulların açılacağı tarih...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan son değerlendirmeye göre, okullar 30 Nisan'a kadar kapalı. 1 Mayıs Cuam günü de resmi tatil olduğu için, eğer planlandığı gibi olursa okullar 4 Mayıs Pazartesi günü açılacak. Okulların açılacağı tarih ile ilgili güncel bilgiler geldikçe ayrıntılar haberlerimizde yer alacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

MEB'in iş takvimine göre, 2019 - 2020 eğitim dönemi 19 Haziran 2020’de sona erecek ve öğrenciler 11 haftalık yaz tatiline başlayacak.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında MEB'in iş takviminde değişiklikler oldukça ayrıntıları haberlerimizden takip edebilirsiniz.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

YÖK Başkanı Yekta Saraç, üniversitelerin ne zaman açılacağına dair son yaptığı açıklamada;

"YÖK Genel Kurulu'nda bazı kararlar aldık. Bu sene bahar dönemini uzaktan eğitim ve dijital eğitimle sürdürmeye karar verdik. Bu dersler yaz aylarında tamamlanacak. Olağanüstü süreci yönetmeye çalışıyoruz. Kampüslerde gerekli olmadıkça öğrenci bulunmaması en doğru olandır. Dünya iki ay önceki dünya değildir. Gençlerimizin de beklenti ve talepleri bu çerçevede olmalıdır. Bu süreçte örgün eğitime ara vermek zorundayız. Bu yeni durumu kabullenmek zorundayız. Bu uygulamalarda önemli olan sizlerin sağlığıdır. " dedi.

UZAKTAN EĞİTİM - EBA TV NEDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB),covid- 19 corona virüsün yayılmasını engellemek amacıyla eğitime verilen bir haftalık aranın sona ermesinin ardından uzaktan eğitim süreci 23 Mart 2020 tarihi itibari ile resmen başladı. TRT kanalı üzerinden TRT- EBA TV İlkokul, TRT - EBA TV Ortaokul ve TRT EBA TV Lise olmak üzere 3 kanal olarak uzaktan eğitim süreci kapsamında yayınlara başlamış bulunmakla birlikte EBA frekans ayarını henüz yapamayanlar EBA canlı yayın uydu bilgilerini ve EBA kanal ayarlama frekanslarını araştırmaya devam ediyorlar. Milli Eğitim Bakanlığının paylaşmış olduğu TRT EBA TV canlı yayın frekans ayarlama bilgileriyle ders takibi yapılabilecektir.