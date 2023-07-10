Okullar ne zaman açılacak? MEB 2023 - 2024 Eğitim ve Öğretim Dönemi takvimini açıkladı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2023 - 2024 Eğitim ve Öğretim Dönemi takvimini açıkladı. Takvimin açıklanmasıyla birlikte yeni dönemde okulların açılacağı tarih ve tatil tarihleri belli oldu. Peki, MEB 2023 - 2024 Eğitim ve Öğretim Dönemi'nde okullar ne zaman açılacak? İşte okulların açılacağı tarih ve tatil tarihleri... Habertürk Giriş: 10.07.2023 - 08:11 Güncelleme: 10.07.2023 - 08:11 facebook

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Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatilinin başlamasıyla birlikte öğrenciler merak içerisinde yeni dönemde okulların ne zaman açılacağını ve tatil zamanlarını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından 2023 - 2024 Eğitim ve Öğretim Dönemi takvimini yayınladı. Takvimde okulların açılacağı tarih ve tatil tarihleri belli oldu. İşte merak edilen tarihler...

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OKULLAR NE ZAMAN AÇIKLACAK? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimini açıkladı. Buna göre, öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim ve öğretim yılında 4 Eylül 2023 Pazartesi başlayacak. Birinci dönem, 11 Eylül 2023 Pazartesi başlayıp 19 Ocak 2024 Cuma sona erecek.