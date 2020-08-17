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Okullar ne zaman açılacak? MEB açıklaması geldi: 2020 - 2021 okullar açılıyor mu?

Okullar ne zaman açılacak? sorusu milyonlarca öğrenci, öğretmen ve velinin gündeminde. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle Mart ayı itibariyle okullarda online eğitime geçildi. MEB yeni öğretim yılının başlangıcı için önce 31 Ağustos tarihini verdi. Ancak Bilim Kurulu toplantısında okulların açılacağı tarih görüşüldü ve yüz yüze eğitimin en az 1 ay daha başlamaması gerektiğinin önerildiği açıklandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'da okulların açılacağı yeni tarihi açıkladı. İşte okulların açılış takvimiyle ilgili detaylar...

Okullar

Okulların açılacağı tarih için tüm öğrenci, veli ve öğretmenlerin gözü kulağı MEB'ten yapılacak açıklamalarda. Geçen haftaki Bilim Kurulu toplantısında okulların açılacağı tarih görüşüldü. Ardından da Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk 2020 - 2021 okulların açılacağı tarihi açıkladı. Peki okullar ne zaman açılacak?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 2020 MEB

Bilim Kurulu geçen haftaki toplantısının ardından okulların açılması ile ilgili önerisini sundu. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Bilim Kurulu okulların açılması ile ilgili önerisini sundu. Yüz yüze eğitimin en az 1 ay daha başlatılmamasını önerdik" denildi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da bilim Kurulu'nun tavsiyesinin ardından "2020-2021 Eğitim-Öğretim 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle okullar açılacak, 21 Eylül'de seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitim başlayacak." açıklamasını yaptı.

Bakan Selçuk sözlerine şöyle devam etti:

"Uzaktan eğitim araçları EBA televizyon kanalları, öğretmenleriyle yaptıkları canlı dersler, EBA internetin içeriğindeki birtakım konulardan oluşuyor. Ayrıca hazırlanan destek materyalları ile öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

Okullarımızı açtığımızda öğrencilerimize, öğretmenlerimize, personele, servis sürücülerine varana kadar herkesin sağlık durumları, test kodlarıyla takip altında olacak. Gerekli önlemler alınacak.

Servislerde, okul bahçesi girişinde maske ve benzeri standartlar hususunda kılavuz çerçevesinde belirlenmişti. Öğrenci ve öğretmenlerimiz ve velilerimiz için rehber ve kılavuzlar hazırladık. Bunların ne şekilde uygulanacağının ayrıntısını da devam ettireceğiz.

Öğrencilerimizin teneffüste neler yapacağı konusunda kılavuzumuzda açıklanacak. Maske temin edilecek. Okullarımızın uyması gereken hijyen standartları konusunda birtakım kılavuzları daha önce de hazırlamıştık. Bu standartlar nasıl denetlenecek? 2000 denetmenimiz şu anda sahada ve okullardadırlar.

Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz için hazırlanan bu kılavuzun takibi devam edecek. Okulun ilk haftasında özel bir uyum çalışmalarımız olacak. Okulların hijyenini sağlamak için temizlik ve personel alımları devam ediyor. Bu personelin sayısında artışa gitmiş bulunuyoruz.

Okullarımızla ilgili ihtiyaç kalemleri tek tek çıkarılmıştır, bunların takibi de devam ediyor. Okullarımıza mali destek vermek ve diğer teknik destekleri sağlamak için gereken planlamaları yaptık.

Kısa zaman içerisinde öncelikli okullarımızdan başlamak üzere bu destekler okullara ulaştıracak. Bakanlık bürokratlarımız çeşitli illerde gruplar halinde risk analizine katılacaklar. Yani sahadayız. Bu çalışmalarla Bilim Kurulu'nu da bilgilendirmeyi ve yol haritasını ortaya koymayı planlıyoruz.

Tüm süreç boyunca sahada ve okullarda olacağız. Çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin eğitim yılını şimdiden kutluyor, yüz yüze eğitime bir an önce başlamak temennisini tekrarlıyorum."

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