2017-2018 eğitim öğretim yılının tamamlanmasının ardından öğrenciler yaz tatiline girmişlerdi. Yaz tatilleri devam eden öğrenciler ve aileleri yeni dönem için ise hazırlık yapmaya başlamadan önce okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. Millî Eğitim Bakanlığı, gelecek yılın çalışma takvimini hazırladı. Peki okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitecek? 2018-2019 çalışma takvimi...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 2018-2019 eğitim öğretim yılı 17 Eylül'de başlayacak. 2018-2019 yarı yıl tatili, 21 Ocak 2019 - 01 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi günü başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek.

2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.

MEB 2018-2019 ÇALIŞMA TAKVİMİ

2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak ve 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek. Yarı yıl tatili, 21 Ocak 2019-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.

Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5´inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9´uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin, eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilerin yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunulması amacıyla 10-14 Eylül 2018 tarihlerinde uyum eğitimi yapılacak.

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