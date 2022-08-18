Ağustos ayının sonlarına gelinmesiyle birlikte "Okullar ne zaman açılacak?" araştırmaları hız kazandı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin velilerinin gündeminde okulların açılacağı tarih yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan akademik takvim ile birlikte yaz tatilinin biteceği tarih netlik kazandı. İşte, MEB takvimi ile 2022-2023 eğitim öğretim dönemi okulların açılacağı tarih...