Okulların açılacağı tarih milyonlarca öğrenci ve velinin gündeminde yer alıyor. 2022-2023 eğitim yılı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Ağustos ayının sonuna gelinmişken "Okullar ne zaman açılacak?" sorusu araması hız kazandı. Peki, okulların açılmasına kaç gün kaldı? İşte MEB takvimi ile okulların açılacağı tarih...