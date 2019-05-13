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Okullar ne zaman kapanacak? 2019 MEB takvimi: Okullar ne zaman tatil olacak?

Karnelerin alınıp, okulların tatile gireceği tarih, 2019 yılının ikinci döneminin yavaş yavaş sonuna yaklaştığımız bu günlerde, öğrenci ve veliler tarafından araştırılıyor. Haziran ayının başına denk gelen Ramazan Bayramı nedeniyle de okulların ne zaman kapanacağı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2018 - 2019 eğitim öğretim dönemi takviminde yaz tatilinin ne zaman başlayacağı bilgisine yer veriliyor. Peki okullar ne zaman kapanacak?

Okullar ne zaman kapanacak

Okulların kapanacağı tarihe göre, öğrenci ve veliler tatil planlarını yapmaya başladı. Özellikle Haziran ayının başına denk gelen Ramazan Bayramı tatili ile yaz tatilini birleştirmek isteyenler, okulların kapanacağı tarihi merak ediyor. Uzmanlar yaz tatilini verimli geçirmek için çeşitli önerilerde bulunuyor. Peki 2018 - 2019 eğitim öğretim yılı 2. kanaat dönemi ne zaman sona erecek? Yaz tatili ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK? 2019

2018 - 2019 Eğitim öğretim dönemi için yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre; 4 Şubat 2019 Pazartesi günü başlayan ikinci kanaat dönemi 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. 2019 - 2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak. 

1 Haziran'da başlayacak Ramazan Bayramı tatil ise 9 gün sürecek. Yani öğrenciler 10 Haziran'da yeniden ders başı yapıp 14 Haziran'da karnelerini alarak, yaz tatiline çıkacak.

YAZ TATİLİ KAÇ GÜN? YAZ TATİLİ KISALACAK MI?

Daha önceden yaz tatiline ilişkin açıklamada bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Bizim tatilimiz uzun. Avrupa ortalaması 200 okul günü. Bizde 180 iş günü var. Japonya'da 220 gün. Önce yapısal olarak bir iyileştirmeye gidelim. Ondan sonra 180 iş günü Avrupa'daki gibi 200 iş günü olabilir. Türkiye'nin yüzde 90'ı tarım toplumuyken yazın 3 aylık boşluğu bırakmışlar çünkü tarım yapılıyor. İş tersine dönmüş yüzde 80'i şehirleşmiş ama bu takvim yine aynı kalmış temel çıkmaz bu. Değişebilir. Şu anda 180 iş gününü hemen artırmak gibi bir derdimiz yok. Önce yapısal olarak bir iyileştirmeye gidelim. Ondan sonra orta vadede 180 iş günü Avrupa'daki gibi 200 gün olabilir” demişti.

YAZ TATİLİ İÇİN ÖĞRENCİLERE ÖNERİLER

Her halükarda başarılı karnelerinden sonra onları ödüllendirin. Başarılarının, farkında olmalarını sağlayın.

Çocuklarınız ile birlikte tüm yaz tatilini kapsayacak bir zaman planlanmasını birlikte yapın ve buna karşılıklı uyun.

Zaman planlaması içinde her gün 30 dakika – 1 saat arası, mutlaka ders tekrarına fırsat yaratın.

Spor ve sanat gibi faaliyetlere de ağırlık verilen, bir aylık yaz okuluna gitmeleri, eğlenceli bir öğrenme temposunun bir süre daha devam etmesini sağlayacak ve faydalı olacaktır.

Her gün yarım saat mutlaka kitap okunması, okuma alışkanlığının devam etmesi, dil bilgisinin gelişmesi açısından önemlidir.

Aile ile birlikte deniz tatili yapılması, bedenin iyot ve D vitamini depolaması ve kışa hazır olması açısından faydalıdır.

Çocuklarınıza hayallerini sorun. Hayallerine giden yol için birlikte plan yapın ve destek olun.

Onlarla iletişim kurun. Kelimelerin ötesine geçin ve çocuklarınızın ağzından çıkan kelimeleri, onların dünyasındaki anlamları ile anlamaya çalışın. Yani empatik dinleme yaparak iletişim kurun.

Gerek ev içinde gerekse de dışında ortak etkinlikler yapın. Evde kutu oyunu oynamak, dışarıda birlikte baba –oğul basketbol oynamak veya çocuklarla birlikte sinemaya gitmek gibi.

Arkadaşları, yaşıtları ile zaman geçirmeleri için fırsatlar yaratın. Programlar yapın.

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