Okullar ne zaman kapanacak? MEB 2025 takvimi ile yaz tatili ne zaman başlıyor?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı çalışma takvimine göre okullar bu yıl 20 Haziran cuma günü kapanacak. Bir sonraki eğitim yılı ise 8 Eylül 2025 tarihinde başlayacak

MEB 2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" genelgesine göre Birinci dönem, 9 Eylül 2024 Pazartesi başlayacak ve 17 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak.

Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.