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Okullar ne zaman kapanıyor? sorusu öğrenciler ve veliler tar afından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. MEB'in yapmış olduğu açıklamaya göre okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlayacak? İşte tüm detaylar...
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
MEB'in yapmış olduğu açıklamaya göre, 14 Haziran 2019 Cuma günü karneler dağıtılacak ve tatil 15 Haziran 2019 Cumartesi günü başlayacak. 16 Eylül 2019'a kadar tatil devam edecek.
YAZ TATİLİNDE GİDİLEBİLECEK ÖNERİLER
ANKARA
95 yıldır ülkemizin başkenti olan Ankara'nın geçmişi yaklaşık 5000 yıl öncesine dayanıyor. Frigce'de gemi çapası anlamına gelen Ankara'yı ve Anıtkabir'i 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda görmenizi tavsiye ederiz.
Ankara denildiğinde ziyaret edilecek yerlerin en başında elbette Anıtkabir geliyor. 3 günlük tatilde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahında Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayabilirsiniz.
Tabii Ankara'ya gitmişken Ankara Kalesi'ni görmeden olmaz. Tüm Ankara'yı görebileceğiniz kalenin ne zaman yapıldığı tam bilinmiyor ancak kalenin MÖ 2. yüzyıl başında Galatların Ankara'ya yerleşmeleri sırasında var olduğu biliniyor.
Atatürk Orman Çiftliği, Mehmet Akif Ersoy'un evi Roma Hamamı, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Kurtuluş Savaşı Müzesi, Kuğulu Park, Ankara'nın görülmesi gereken yerleri arasında.
ANKARA'DA NEREDE KALINABİLİR?
Park Inn By Radission Ankara Çankaya
BİLKENT OTEL
CUNDA-BALIKESİR
Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı olan Cunda Adası'nın tarihi 3500 yıl öncesine kadar uzanıyor. Ortodoks Rumlar için önemli bir dini merkezi olan Cunda'nın isminin Yund Adaları'ndan geldiği ve Yund adının zamanla Cunda'ya dönüştüğü söyleniyor. Cunda, dört mevsim de ayrı güzelliğe sahip. Burası lavanta bahçeleri ve zeytin ağaçlarıyla Mis Kokulu Ada olarak anılıyor. Cunda'nın sevimli evlerini, deniz manzarasını ve yeşil doğasını görmek isterseniz Aşıklar Tepesi'ne çıkmalısınız.
Ayvalık, Ege'nin en zengin yemek ve meze çeşitlerine sahip bölgelerinden biri. Bu nedenle muhteşem manzara karşısında zeytinyağlı yemeklerden tatmanızı tavsiye ederiz. Ayrıca damla sakızlıyla yapılan kahve ve kurabiye buraya özgü diğer lezzetlerden.
BOZBURUN, MARMARİS - MUĞLA
Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Bozburun'u ilk defa görecekseniz yeşil ve mavi tonlarını görmeye hazır olun. Son yıllarda popülerleşen şirin belde, yaz aylarında kalabalıklaştı malesef. Bu nedenle Bozburun'a eylül-ekim aylarında gitmenizi öneririz.
Belde çok ufak bir yerleşim yeri olmasına rağmen pek çok güzellik barındırıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda tercihinizi Bozburun'dan yana kullanırsanız deniz sezonu güneyde henüz kapanmamışken kendinizi cam gibi suya bırakmalı, masmavi gökyüzünü seyretmelisiniz. Serçe Limanı, Bozukkale, Üç Taş, Akvaryum ve Dirsekbükü koylarını keşfetmeden, Turgutköy'de kendinizi buz gibi şelaleye bırakmadan da Bozburun'dan dönmeyin.
BOZBURUN'DA NEREDE KALINABİLİR?
Sabrina's Hous
Veranda Hotel Restaurant
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