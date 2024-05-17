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        Haberler Kısayol Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor, kaç gün kaldı, karneler ne zaman verilecek?

        Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor, kaç gün kaldı?

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların kapanış tarihi belli oldu. MEB 2023 2024 eğitim öğretim takvimine göre bu sene 11 Eylül'de okullar açıldı, 2. dönemin sona ermesiyle birlikte öğrenciler, başarı notlarını ifade eden karnelerini alacaklar. Peki okullar ne zaman kapanıyor, karneler ne zaman verilecek, yaz tatili ne zaman başlıyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.05.2024 - 17:22 Güncelleme: 17.05.2024 - 17:22
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        Okullar ne zaman kapanacak? MEB okulların kapanacağı tarihi duyurdu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri okulların kapanış tarihini merak ediyor. Öğrenciler karnelerini alacaklar ve üç ay sürecek olan yaz tatiline girecek. Peki Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor, kaç gün kaldı? İşte MEB 2024 takvimine göre okulların kapanış tarihi

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        OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK, YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için ilk ders zili 11 Eylül’de çaldı. Öğrenciler Kasım ayında ilk ara tatilini yaparken Ocak-Şubat ayları arasında ise Sömestr tatili tamamlandı.

        İkinci dönemde ara tatil ise 8-12 Nisan tarihleri arasında yapıldı. Yoğun ve yorucu geçen öğrenciler için eğitim öğretim yılı faaliyetleri 14 Haziran 2024 tarihinde sona erecek. Haziran’ın ikinci haftasının tamamlanmasıyla öğrenciler karnelerini alacak.

        2023-2024 YAZ TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre 14 Haziran’da yaz tatili başlayacak. Bir sonraki eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024 tarihinde başlayacak. Önümüzdeki yılın detaylı takvimi dönem başlamadan duyurulacak. Takvim ile birlikte ara tatil ve yarıyıl tatili programı belli olacak.

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        MEB 2023-2024 ÇALIŞMA TAKVİMİ

        Okulların açılış tarihi: 11 Eylül Pazartesi

        İlk ara tatili başlangıç ve bitişi: 11 Kasım’da başlayacak ve 20 Kasım Pazartesi son bulacak.

        15 tatil 22 Ocak’ta başlayacak ve 2 Şubat’ta sona erecek. (toplam tatil 15 gün)

        İkinci ara tatil 8-12 Nisan (Ramazan Bayramı ile benzer tarihlerde)

        2023-2024 Eğitim öğretim yılı sonu 14 Haziran 2024

        OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

        2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.

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