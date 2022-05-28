Okullar ne zaman kapanıyor 2022? sorusu milyonlarca veli ve öğrenci tarafından araştırılıyor. İlkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören öğrencilerin üç aylık yaz tatili için heyecanlı bekleyişi sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı tatil takvimi ile okulların kapanacağı tarih netlik kazandı. İşte, 2022 Yaz tatili başlangıç ve bitiş tarihi...