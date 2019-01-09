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Okullar yarın tatil mi? 10 Ocak'ta kar tatili var mı? soruları öğrenci ve veliler tarafından araştırılıyor. Özellikle 2 haftadır yurdum neredeyse tamamında kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı bazı bölgelerde hayatı olumsuz etkileyince, valilikler çocukların mağdur olmaması için okulları tatil ediyor. Yarın için ilk kar tatili haberi, yurdun doğu kesimlerinden geldi. İşte 10 Ocak'ta okulların tatil olduğu yerler...
ADIYAMAN SİNCİK’TE OKULLARA KAR TATİLİ
Adıyaman’ın Sincik ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle ilçede tüm okullar 1 gün (Perşembe) tatil edildi. Sincik İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın yaptığı açıklamada, “İlçemizde devam eden yoğun kar yaşı ve soğuk havadan dolayı don ve buzlanmaya karşı ilçe genelinde ki tüm okullarımız 10 Ocak Perşembe günü tatil edilmiştir” ifadelerini kullandı.
BİNGÖL'DE OKULLAR YARIN DA TATİL
Bingöl Valiliği, merkez ve 6 ilçede olumsuz hava koşullarından dolayı tüm okullarda, Genç ilçesinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi.
Bingöl Valiliği, il genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava şartlarından dolayı eğitime 10 Ocak Perşembe günü ara verildiğini açıklandı. Açıklamada, “Aşırı buzlanma ve yoğun karın oluşturduğu olumsuz hava koşulları nedeniyle Genç ilçemizde taşıma yoluyla eğitime erişim sağlayan öğrencilerimiz için ve taşıma merkezi okullarımızda, il merkezi ve diğer ilçelerde ise tüm okullarımızda 10 Ocak 2019 Perşembe günü eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir” denildi.
BİTLİS TATVAN'DA KAR TATİLİ
Bitlis'in Tatvan ilçesinde yoğun kar yağışı ve elverişsiz hava şartları nedeniyle tüm okullar yarın için tatil edildi. Tatvan Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "Meteorolojiden alınan verilerin değerlendirilmesi neticesinde; elverişsiz hava koşulları nedeniyle 10 Ocak 2019 Perşembe günü Tatvan merkez ve köylerinde tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca bu süre zarfında Tatvan ilçesinde görevli tüm engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaklardır” denildi.
VAN ÇALDIRAN VE ÇATAK’DA KAR TATİLİ
Van'ın Çaldıran ve Çatak ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Çaldıran ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor. İlçedeki olumsuz hava şartları nedeniyle ilçe merkezi ve tüm köylerdeki okullar yarın (10 Ocak 2019) için tatil edildi.
Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen’in yaptığı açıklamada, “İlçemiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar ve meteorolojinin verileri göz önünde bulundurularak ilk ve orta dereceli okullar Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 10 Ocak 2019 Perşembe günü için bir gün süreyle tatil edilmiştir” dedi.
KARS'TA OKULLAR TATİL EDİLDİ
Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın okullar tatil edildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşullarının il genelinde etkili olması nedeniyle tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarın eğitim öğretime ara verildiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi. Öte yandan kentte 3 gündür etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle hem hava hem de kara ulaşımında aksamalar yaşanıyor. Kar yağışı nedeniyle 111 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
ŞIRNAK BEYTÜŞŞEBAP'TA OKULLAR YARIN DA TATİL
Şırnak'ı Beytüşşebap ilçesinde, kar nedeniyle eğitimde tatil yarın da sürecek. Şırnak´ın Beytüşşebap ilçesinde yoğun kar nedeniyle ulaşımda yaşanan aksamalardan dolayı bugün eğitime ara verilirken, olumsuz havanın etkisinin sürmesi üzerine okullar yarın da tatil edildi. Beytüşşebap Kaymakamlığı'ndan yapıla yazılı açıklamada, "Aşırı kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilçemizdeki tüm ilk ve ortaöğretim okullarımızda eğitim ve öğretim faaliyetlerine 10 Ocak 2019 Perşembe günü bir gün ara verilmiş olup, kamu kurum ve kuruluşlarımızdaki hamile ve engelli kamu çalışanlarımız da idari izinli sayılacak" denildi.
NİĞDE'DE OKULLAR YARIN TATİL
Niğde'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın okullar tatil edildi. Valilikten yapılan açıklamada, yoğun buzlanma ve don nedeniyle il genelinde 10 Ocak Perşembe günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği bildirildi. Açıklamada ayrıca, hamile ve engelli kamu personelinin de yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.
NEVŞEHİR ACIGÖL’DE BELDE VE KÖY OKULLARI TATİL EDİLDİ
Nevşehir’in Acıgöl ilçesine bağlı belde ve köylerde okullar tatil edildi. Acıgöl Kaymakamlığı tarafından açıklamada, "Acıgöl ilçemiz köy yollarında görülen olumsuz koşullar ve buzlanma tehlikesine karşı taşımalı eğitim, belde ve köy okullarımızda eğitime 10.01.2019 tarihinde bir gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca tüm hamile ve engelli personel bir gün süreyle idari izinli sayılmıştır” ifadelerine yer verildi.
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