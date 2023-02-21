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Hatay depremi sonrasında okulların tatil olduğu iller! Bugün okullar tatil mi?

Hatay'ın Defne ve Samandağ ilçelerinde meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki deprem felaketinin ardından, okullar durumu gündeme geldi. 2. dönem depremden etkilenmeyen illerde 20 Şubat itibarıyla başladı. Hatay'da yaşanan depremden etkilenen Adana, Mersin, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Osmaniye gibi illerde 21 Şubat Salı okullar tatil mi sorusu öğrenci veliler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte 21 Şubat Salı Hatay depremi sonrasında okullarda son durum...

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  • Okullar tatil mi, bugün okul var mı 21 Şubat Salı? Hatay depremi sonrasında okulların tatil olduğu iller! Mersin Valiliği'nden son dakika açıklaması! Yarın okullar tatil mi?

    Hatay'da yaşanan peş peşe depremlerin ardından, depremden etkilenen illerde okullarda eğitimin devam edip etmeyeceği sorusu gündeme geldi. Hatay'da meydana gelen AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde açıklanan depremden çevre il ve ilçelerde etkilendi. Depremden etkilenen Adana, Mersin, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Osmaniye gibi ilçelerde okulların durumu merak konusu oldu. Peki, "21 Şubat Salı okullar tatil mi, bugün okul var mı?" İşte detaylar...
  • Okullar tatil mi, bugün okul var mı 21 Şubat Salı? Hatay depremi sonrasında okulların tatil olduğu iller! Mersin Valiliği'nden son dakika açıklaması! Yarın okullar tatil mi?

    MERSİN'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ!

    Mersin Valiliği, il genelinde bugün eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

    Mersin Valiliğinin resmi sosyal medya hasadından, Vali Ali Hamza Pehlivan tarafından yapılan açıklamada, il genelinde 6 Şubat Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği ve okulların tatil edildiği belirtilerek, "Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelimiz ile 10 yaş ve daha küçük yaşta çocuk sahibi olan kadın personelimiz idari izinli sayılacaktır" denildi.
  • Okullar tatil mi, bugün okul var mı 21 Şubat Salı? Hatay depremi sonrasında okulların tatil olduğu iller! Mersin Valiliği'nden son dakika açıklaması! Yarın okullar tatil mi?

    "Depremde Mersin'de olumsuzluk yaşanmadı"

    Pehlivan, bu sabah yaşanan depremle ilgili olarak ise "

    Kahramanmaraş Pazarcık'da meydana gelen deprem, Mersin ilimizde de hissedilmiştir.

    Çok geçmiş olsun.

    İlimiz genelinde şu ana kadar tespit edilen veya bildirilen can ve mal kaybı bulunmamaktadır.

    Ekiplerimiz tarafından tarama çalışmaları devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

     
  • Okullar tatil mi, bugün okul var mı 21 Şubat Salı? Hatay depremi sonrasında okulların tatil olduğu iller! Mersin Valiliği'nden son dakika açıklaması! Yarın okullar tatil mi?

    21 ŞUBAT OKULLAR TATİL OLACAK MI?

    Milli Eğitim Bakanlığı Kahramanmaraş’ta yaşanan depremin ardından bölgedeki 10 ilde okulları tatil etti. Depremin dışında kalan bölgeler için okullar 20 Şubat Pazartesi günü açıldı. Okulların tatil olmasına ilişkin resmi bir açıklama veya bilgilendirme bulunmuyor. 

     
  • Okullar tatil mi, bugün okul var mı 21 Şubat Salı? Hatay depremi sonrasında okulların tatil olduğu iller! Mersin Valiliği'nden son dakika açıklaması! Yarın okullar tatil mi?

    10 İL ÜÇ KATEGORİYE AYRILDI

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada "Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da merkez ve tüm ilçelerde 1 Mart itibarıyla eğitim ve öğretime başlıyoruz." dedi. Özer, Gaziantep ve Osmaniye'de de eğitim öğretime 1 Mart'a kadar verilen arayı 13 Mart'a kadar uzattıklarını açıkladı.10 ilimizi 3 kategoriye ayırdık. Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da merkez ve tüm ilçelerde 1 Mart itibariyle eğitim ve öğretime başlıyoruz.
  • Okullar tatil mi, bugün okul var mı 21 Şubat Salı? Hatay depremi sonrasında okulların tatil olduğu iller! Mersin Valiliği'nden son dakika açıklaması! Yarın okullar tatil mi?

    Gaziantep ve Osmaniye'de eğitim öğretime 1 Mart'a kadar verilen arayı 13 Mart'a kadar uzattık.Hatay'da ise okul açılış tarihi 27 Mart'a kadar uzatıldı.

     

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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