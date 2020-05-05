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Okullar ve üniversiteler ne zaman açılacak? MEB ve YÖK'den resmi açıklama geldi!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullar ve üniversiteler tatil edilmişti. Okullar ve üniversiteler ne zaman açılacak? sorusu ise son günlerin en çok araştırılan konuların başında geliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların açılacağı tarihe yönelik kritik açılamalarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversitelerin açılacağı tarihi açıkladı. İşte detaylar...

Okullar ve üniversiteler ne zaman açılacak?

Okullar ve üniversiteler ne zaman açılacak? sorusu milyonlarca öğrenci tarafından en çok araştırılan konulardan biri. Okulların açılacağı tarihe ilişkin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamalarda bulunurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan dün basısn toplantısında üniversitelerin ne zaman açılacağını duyurdu. YÖK Başkanı Yekta Saraç ise üniversitelerin başlangıcına yönelik önemli açıklamalar yaptı. İşte detaylar...

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YÖK'ten yapılan açıklamada, "Devletin ilgili kurumları tarafından 1 Haziran 2020'den itibaren 14 gün boyunca Kovid-19 salgınının kontrol altına alındığının ve kesin düşüşe geçtiğinin beyan edilmesi koşuluyla, 15 Haziran 2020 tarihinden sonra üniversitelerimizde de normale dönüşün ilk aşaması bu şekilde tedrici olarak başlayacaktır" açıklaması yapıldı.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bir televizyon kanalına açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Normalleşme süreci planlandığı şekliyle devam ederse 1 Haziran'da okullar açılabilir" diye konuştu.

Bakan Selçuk, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde okullardaki eğitime ara verilerek başlatılan uzaktan eğitim sürecinin takvimine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

TELAFİ DERSLERİ NASIL OLACAK?

Bakan Selçuk, "Diğer taraftan öğrencilerimizin ve velilerimizin bu zorlu süreçte sürekli yanlarında olmak için psiko-sosyal desteklerimiz de birer birer devreye giriyor. Bu kapsamda daha önce öğrencilerimiz ve velilerimiz için salgının yarattığı kaygıyı azaltmaya yardımcı olmak için ayrı ayrı kılavuzlar yayınladık. Ayrıca 81 ilde özel eğitim ve rehberlik hizmetleri bilgilendirme hattı çağrı merkezi kurarak özel eğitim ve rehberlik öğretmenlerimiz telefonla destek oluyorlar. İki gün önce özelim eğitimdeyim adlı mobil uygulamayı paylaştık. Bu uygulama dünya ölçeğinde standartlara sahip. Her bir öğrencimizin eğitimi bizim için çok önemli" diye konuştu.

Sürecin normalleşmesinden sonra telafi eğitimleri hakkında da bilgi veren Selçuk, "MEB olarak telafi eğitimlerinin sürecini planladık. İnternet tabanlı EBA eğitimi, televizyon eğitimi ve yüz yüze yapılacak eğitim bir bütündür. Bunların her biri öğrencilerimizin öğrenme ortamından uzaklaşmamasına yardımcı oluyor" açıklamasında bulundu.

SINIFTA KALMA OLMAYACAK

Bakan Selçuk, öğrencilerin bir üst sınıfa geçmesinde uygulanacak sistemin sorulması üzerine, "Sınıf geçmeyle ilgili birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak ve öğrencilerimiz not ortalamaları kaç olursa olsun sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecekler. Dolayısıyla şu anda ikinci dönemde bir not verilmesi söz konusu değil, birinci dönemin notları geçerli. Öğrencilerimiz sıkıntıya girmesinler, diyelim ki bir zayıf not olması durumu söz konusu ise herhangi bir şekilde sorumlu olarak üst sınıfa geçecekler." dedi.

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