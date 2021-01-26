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Okullarda ikinci dönem ne zaman başlayacak? Yarıyıl tatili ne zaman bitiyor?

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için ara tatil heyecanı başladı. Geçtiğimiz hafta cuma günü online karnelerini alarak ara tatile başlayan ilköğretim ve ortaöğretim öğrenciler ara tatilin ne zaman biteceğini merak ediyor. Okullarda ikinci dönem ne zaman başlayacak? Yarıyıl tatili ne zaman bitiyor?

Okullarda ikinci dönem ne zaman başlayacak? Yarıyıl tatili ne zaman bitiyor?

Korona virüsle mücadele kapsamında online olarak sürdürülen 2020-2021 eğitim öğretim yılı ara tatili başladı. Her sene olduğu gibi bu sene de öğrenciler, ilk dönemde işlenen derslerin değerlendirmesi olarak birinci dönem karnelerini alıp tatile başladılar. Bu yıl 3 hafta süreceği bilinen ara tatilin ne zaman biteceği merak konusu oldu. Okullarda ikinci dönem ne zaman başlayacak? Yarıyıl tatili ne zaman bitiyor?

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bu sene 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayan yarıyıl tatili süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklendi. Yarıyıl tatili bu bağlamda 3 hafta olacak.

2020 - 2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ikinci dönem yüz yüze eğitime geçileceğinin müjdesini verdi. Selçuk ""İkinci dönemde salgının yolumuzdan çekildiği oranda, okullarımıza hep beraber döneceğiz ve 15 Şubat'tan itibaren de sizleri okullarımıza çağırmak, orada görmek istiyoruz. Salgın koşullarını dikkate alarak elbette bu değerlendirmeler de yapılıyor. Baharı okullarımızda hep birlikte karşılamak niyetindeyiz" dedi.

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