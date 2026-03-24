Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim Okullarda ilk ders "finansal okuryazarlık" oldu

        Okullarda ilk ders "finansal okuryazarlık" oldu

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki okullarda ilk derste finansal okuryazarlık işlendi, öğrencilere dijital finansal riskler, harcama yönetimi ve yasa dışı bahis ile sanal kumarın tehlikeleri anlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2026 - 11:28 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tüm yurtta olduğu gibi Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki okullarda da ilk derste "finansal okuryazarlık" konusu işlendi.

        Milli Eğitim Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu işbirliğinde hazırlanan "finansal okuryazarlık" dersi içerikleri, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki tüm okullarda ilk ders saatinde ortak olarak uygulandı.

        Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin programlar arası bileşenlerinde tanımlanan "okuryazarlık becerileri" kapsamında gerçekleştirilen derste, dijital dünyanın finansal risklerine yönelik farkındalık kazandırılması amaçlandı.

        Derslerde ayrıca yasa dışı bahis ve sanal kumara karşı bilinç oluşturulmasına yönelik içeriklere de yer verildi.

        "OKUL, AİLE VE ÇOCUK ARASINDA BU KONUDA GÜVENLİ BİR BAĞ KURULMALI"

        Edirne'de Plevne İlkokulu sınıf öğretmeni Nigar Dinler Şahin, derste teknoloji ve dijital platformların hayatın her alanında işleri kolaylaştırdığını ancak kötü niyetli kişiler için yeni dolandırıcılık yöntemlerine de zemin hazırladığını anlattı.

        REKLAM

        Öğrencilerin finansal okuryazarlık konusunda bilinçlenmesinin önemine değinen Şahin, "Tabii bu bilinçlendirmenin aile destekli olması gerekiyor. Okul, aile ve çocuk arasında bu konuda güvenli bir bağ kurulmalı." dedi.

        Öğrencilerden Kumsal Ayşin Kara, internet üzerinden güvenilir olmayan sitelerden alışveriş yapıldığında dolandırılma riski bulunduğunu söyledi.

        Eylem Elver de aile kontrolü olmadan internet üzerinden yapılan işlemlerde kimlik bilgilerinin çalınabileceğini, bu nedenle güvenli sitelerin tercih edilmesi gerektiğini ifade etti.

        Öğrenciler derste, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden hazırlanan videoyu da izledi.

        "HARÇLIKLAR İHTİYAÇ ODAKLI VERİLMELİ"

        Sınıf öğretmeni Gülcan Ağcalı ise öğrencilere harcama yönetimi konusunda bilgi vererek, ailelerin verdiği harçlıkların ihtiyaç odaklı kullanılması gerektiğini anlattı.

        Öğrencilerden Ömer Kaan Ayyıldız, ailesinin verdiği harçlığı önce ihtiyaçları, ardından istekleri doğrultusunda harcadığını belirtti.

        Ayşe Rana Sezer de haftalık harçlığını düzenli şekilde ihtiyacına göre kullandığını, Ada Bade Başaran ise harçlığıyla öncelikle kalem ve kitap gibi okul ihtiyaçlarını aldığını dile getirdi.

        REKLAM

        KIRKLARELİ VE TEKİRDAĞ

        Kırklareli Atatürk Ortaokulu'nda öğrencilere finansal okuryazarlık konusunda bilgi verildi, ardından EBA üzerinden hazırlanan video izletildi.

        Atatürk Ortaokulu Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Bircan Öztrak, finansal okuryazarlık konusunun önemine işaret ederek, bu eğitimler sayesinde öğrencilerin bütçelerini ve harçlıklarını daha bilinçli yönetebileceklerini söyledi.

        Öztrak, öğrencilerin gereksiz harcama yapmadan önce "Bu bir istek mi, ihtiyaç mı?" sorusunu kendilerine sormaları gerektiğini kaydetti.

        Öğrencilerden Melisa Naz Hançer de finansal okuryazarlık dersi sayesinde bütçelerini daha iyi yönetebileceklerini öğrendiklerini belirtti.

        Dersin faydalı geçtiğini ifade eden Hançer, "Devletimiz ve ailemiz bize bu bilgileri verdiği için teşekkür ederim. Artık bütçemizi daha kolay yöneteceğiz" dedi.

        Eylül Bakkal da dersten sonra harçlıklarını daha iyi yönetebileceklerini öğrendiklerini söyledi.

        Tekirdağ'da Süleymanpaşa İlkokulu sınıf öğretmeni Ezel Takar ise ülke genelinde olduğu gibi ilk dersi finansal okuryazarlık konusuna ayırdıklarını belirtti.

        Takar, öğrencilere parayı doğru kullanmayı öğretmek istediklerini aktararak, küçük yaşta birikim, emek ve harcama bilincinin kazandırılmasının önemli olduğunu ifade etti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sarıyer'de boşanma aşamasındaki eşinin iş yerini soydu: Sürpriz yaptım

        SARIYER'de Esra Poyraz T.'nin (38) kafeteryası, boşanma aşamasında olduğu ve 11 aydır ayrı yaşadığı eşi Oğuzhan T. (38) tarafından soyuldu. Kasadan bilezik çalıp kaçan Oğuzhan T., Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği polisleri tarafından yakalandı. Şüphelinin polisteki ifadesinde "Dükkana gittim çiçek g...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran Savaşı'nın İsrail'e getirdiği 'felaket'
        İran Savaşı'nın İsrail'e getirdiği 'felaket'
        Trump'tan Hegseth'e: Savaşı sen başlattın
        Trump'tan Hegseth'e: Savaşı sen başlattın
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Hürmüz'e alternatif rota
        Hürmüz'e alternatif rota
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Altın fiyatlarında düşüş serisi sürüyor
        Altın fiyatlarında düşüş serisi sürüyor
        İsrail basını yazdı: O tarihte bitirmeyi hedefliyor
        İsrail basını yazdı: O tarihte bitirmeyi hedefliyor
        Aleyna, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan... 7 tutuklama! Aleyna her şeyi anlattı!
        Aleyna, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan... 7 tutuklama! Aleyna her şeyi anlattı!
        F.Bahçe'den çifte bomba!
        F.Bahçe'den çifte bomba!
        Seda Sayan'dan Erol Köse açıklaması
        Seda Sayan'dan Erol Köse açıklaması
        Sane'den şaşırtan istatistik!
        Sane'den şaşırtan istatistik!
        İtalyanların kilo aldırmayan makarna tercihleri!
        İtalyanların kilo aldırmayan makarna tercihleri!
        Suçlu bulundu
        Suçlu bulundu
        Torvizcón'un Şeref Defteri'ni imzaladı
        Torvizcón'un Şeref Defteri'ni imzaladı
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Kafedeki hırsız kocası çıktı! "Sürpriz yaptım"
        Kafedeki hırsız kocası çıktı! "Sürpriz yaptım"
        İzmir'de korkunç olay... Müzisyeni sokakta öldürdüler!
        İzmir'de korkunç olay... Müzisyeni sokakta öldürdüler!
        Kolombiya'da düşen uçakta can kaybı yükseldi!
        Kolombiya'da düşen uçakta can kaybı yükseldi!
        Kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı
        Kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı
        C vitamini gerçekten de soğuk algınlığından korur mu?
        C vitamini gerçekten de soğuk algınlığından korur mu?