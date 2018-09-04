Okullar ne zaman açılacak? Tatillerin bitmesine az bir zaman kala öğrenci ve öğrenci velileri okulların ne zaman açılacağı sorusuna yanıt aradılar. Okul hayatına yeni başlayacak öğrenciler ve bir üst sınıfa geçen öğrenci ve velilerinin son günlerde en çok yanıt aradığı okullar ne zaman açılacak sorusu, MEB'in yayımladığı 2018-2019 iş takvimi ile cevap buldu. Peki, okulların açılmasına kaç gün kaldı? 2018-2019 okullar ne zaman açılacak? İşte ayrıntılar...

OKULLARIN AÇILMASINA KAÇ GÜN KALDI?

MEB'in yayımladığı takvime göre, 2018-2019 eğitim öğretim dönemi 17 Eylül 2018 tarihinde açılacak. 15 günlük yarıyıl tatili 21 Ocak 2018 tarihinde başlayacak. İkinci dönem eğitimi ise 4 Şubat 2019 tarihinde başlayacak. Yaklaşık 4 aylık ikinci dönem eğitiminin ardından yaz tatili için karneler 14 Haziran 2019 tarihinde dağıtılacak ve öğrenciler 3 aylık yaz tatiline çıkacak.

2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.

MEB 2018-2019 ÇALIŞMA TAKVİMİ

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 2018-2019 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin genelge, illere gönderildi. Genelgede, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarında 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının 17 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayacağının, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün yayımladığı genelge ile belirlendiği hatırlatıldı.

Buna göre, 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak ve 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek. Yarı yıl tatili, 21 Ocak 2019-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.

Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5´inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9´uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin, eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilerin yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunulması amacıyla 10-14 Eylül 2018 tarihlerinde uyum eğitimi yapılacak.

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