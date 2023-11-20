OKULLARIN TATİL EDİLDİĞİ İLLER | 20 Kasım 2023 Pazartesi okullar bugün tatil mi edildi? Bugün hangi il ve ilçelerde okullar tatil oldu?

OKULLARIN TATİL EDİLDİĞİ İLLER | 20 Kasım 2023 Pazartesi okullar bugün tatil mi edildi? Bugün hangi il ve ilçelerde okullar tatil oldu?

Okulların tatil edildiği iller ve ilçeler listesi, milyonlarca veli ve öğrenci tarafından yakından takip ediliyor.Tüm yurdu etkisi altına alan sel, yağış, kar, fırtınanın ardından olumsuz hava şartları nedeniyle bazı illerde okullar tatil edildi. 20 Kasım Pazartesi günü İstanbul Şile de dahil olmak üzere birçok ilde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi. Kar tatili haberleri illerin valilikleri tarafından duyuruldu. İstanbul, Bursa, Bolu, Ankara, İzmir Antalya gibi nüfus yoğunluğunun bulunduğu iller başta olmak üzere Türkiye genelinde "20 Kasım 2023 Pazartesi okullar bugün tatil mi edildi? Bugün hangi il ve ilçelerde okullar tatil oldu?" araştırmaları hız kazandı. İşte 20 Kasım Pazartesi tatil olan iller ve ilçeler...

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İSTANBUL VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Valiliği, kentte etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Şile ilçesinde bugün ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "İstanbul'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Şile'de 20 Kasım Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Bu karara paralel olarak Şile'deki kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ya da kronik hastalığı bulunan personel de 20 Kasım'da idari izinli sayılacaktır."

BOLU'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Bolu Valiliği, fırtına ve sağanak yağıştan dolayı bugün okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz genelinde yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü ilimiz genelinde tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 20 Kasım 2023 tarihinde 1 (bir) gün idari izinli sayılacaktır" denildi.