Eğitime kar ve fırtına engeli! Valilikler peş peşe duyrudu! İşte 20 Kasım Pazartesi okulların tatil edildiği iller...
Okulların tatil olduğu iller, yurt genelinde etkisini gösteren olumsuz hava koşulları sebebiyle araştırılmaya başlandı. Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada sel, su baskınları, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi durumlara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altı çizildi. Kar ve fırtına nedeniyle birçok ilin valiliğinden tatil haberi geldi. İşte 20 Kasım Pazartesi okulların tatil edildiği iller ve ilçeler listesi...
Okulların tatil edildiği iller ve ilçeler listesi, milyonlarca veli ve öğrenci tarafından yakından takip ediliyor.Tüm yurdu etkisi altına alan sel, yağış, kar, fırtınanın ardından olumsuz hava şartları nedeniyle bazı illerde okullar tatil edildi. 20 Kasım Pazartesi günü İstanbul Şile de dahil olmak üzere birçok ilde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi. Kar tatili haberleri illerin valilikleri tarafından duyuruldu. İstanbul, Bursa, Bolu, Ankara, İzmir Antalya gibi nüfus yoğunluğunun bulunduğu iller başta olmak üzere Türkiye genelinde "20 Kasım 2023 Pazartesi okullar bugün tatil mi edildi? Bugün hangi il ve ilçelerde okullar tatil oldu?" araştırmaları hız kazandı. İşte 20 Kasım Pazartesi tatil olan iller ve ilçeler...
10 KASIM HANGİ İLLERDE YARIN OKULLAR TATİL?
İstanbul Şile'de ve Zonguldak'ta, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün okulların tatil ilan edildiği duyuruldu.
Düzce'nin Akçakoca ve Sakarya'nın Hendek ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Diğer illerimizden de tatil haberi geldiği takdirde haberimize eklenecek.
İSTANBUL VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI
İstanbul Valiliği, kentte etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Şile ilçesinde bugün ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "İstanbul'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Şile'de 20 Kasım Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Bu karara paralel olarak Şile'deki kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ya da kronik hastalığı bulunan personel de 20 Kasım'da idari izinli sayılacaktır."
BOLU'DA EĞİTİME KAR ENGELİ
Bolu Valiliği, fırtına ve sağanak yağıştan dolayı bugün okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini bildirdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz genelinde yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü ilimiz genelinde tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 20 Kasım 2023 tarihinde 1 (bir) gün idari izinli sayılacaktır" denildi.
ZONGULDAK VALİLİĞİ DUYURDU
Zonguldak Valiliği, fırtına ve sağanak yağıştan dolayı bugün okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini bildirdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ’Zonguldak il genelinde; 20 Kasım 2023 Pazartesi günü, olumsuz hava şartları nedeniyle tüm resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 20 Kasım 2023 tarihinde bir gün idari izinli sayılacaktır" denildi.
SAKARYA HENDEK'TE OKULLAR TATİL
Sakarya’da 20 Kasım Pazartesi günü okulların tatil edildiğine yönelik resmi açıklama geldi.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde ise olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin yüksek mahallelerindeki olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle Dikmen, Aksu, Kurtuluş Karadere, Sümbüllü Kırktepe, Bakacak, Pazarcık, Eskibıçkı, Dede Düzü, Bıçkatik, Hicriye, Muradiye, Akçayır, Esentepe, Harmantepe mahallelerinde taşımalı eğitime Hendek Kaymakamlığınca 1 gün ara verildiği kaydedildi.