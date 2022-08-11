Okulların açılacağı tarih merak ediliyor. 2021 - 2022 okullar 17 Haziran Cuma günü kapanmıştı. Gözler yeni eğitim dönemi için Milli Eğitim Bakanlığı takvimine çevrildi. İşte 2022 - 2023 MEB ile eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı mı? ve "Yaz tatili ne zaman bitiyor? sorularının yanıtları...