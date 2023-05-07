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Okyanusların gerçekte ne kadar derin olduğunu tahmin edemeyeceksiniz!

Bilim tarafından okyanusların sadece yüzde 5'i keşfedildi. Bir dalgacın rekreasyon tüp ile okyanusta ulaşabileceği maksimum derinlik 40 metredir. Peki, sonsuz mavilikler hala keşfedilememişken gerçekte ne kadar derindir?

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  • Okyanusların gerçekte ne kadar derin olduğunu tahmin edemeyeceksiniz!

    MAVİ BALİNALAR EN FAZLA 500 METREYE KADAR DALABİLİR

    Bir dalgıç okyanusa tüp ile maksimum 40 metreye kadar dalabilir. Eyfel kulesinin yükseliği 301 metredir ve okyanusta rahatlıkla kaybolabilir. 

    Okyanusların bilinen en büyük canlısı mavi balinaların en derin dalabileceği derinlik ise 500 metredir. Bundan daha fazlasına inemezler. Güneş ışığının okyanus derinliklerine ulaşabildiği son derinlik ise 1000 metredir. Bundan sonrası zifiri karanlıktır.

     
  • Okyanusların gerçekte ne kadar derin olduğunu tahmin edemeyeceksiniz!

    OKYANUSLAR ORTALAMA 4.267 METRE DERİNLİKTEDİR

    Okyanusun içerisinde bilinen en büyük kanyonun en dip noktası 1828 metredir. Okyanusların bilinen ortalama derinliği ise 4267 metredir.

    Dünyanın en yüksek bölgesi olan Everest dağının yüksekliği 8850 metredir. Büyük Okyanus'ta Guam Adası'nın güney batısında, Japonya ve Endonezya arasında kalan dünyanın bilinen en derin noktası olan Mariana Çukuru'na, Everest Dağı sığabilir.

     
  • Okyanusların gerçekte ne kadar derin olduğunu tahmin edemeyeceksiniz!

    JAMES CAMERON 10898 METRE DERİNE KADAR İNMİŞTİR

    Mariana Çukuru'na iniş yapan ve korku dolu anlar yaşayarak, çok acayip türde canlıları gördüğünü söyleyen James Cameron'ın ulaştığı en derin nokta 10898 metredir.
  • Okyanusların gerçekte ne kadar derin olduğunu tahmin edemeyeceksiniz!

    MARİANA ÇUKURU'NUN BİLİNEN EN DERİN NOKTASI 11.034 METREDİR

    Don Walsh ve Jacques Piccard'ın 1960 yılında Mariana Çukuru'na iniş yaptıkları deneyde ulaştıkları derinlik ise 10994 metredir. Mariana Çukuru'nun bilinen en derin noktası ise 11.034 metredir ve devam etmektedir.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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