MAVİ BALİNALAR EN FAZLA 500 METREYE KADAR DALABİLİR

Bir dalgıç okyanusa tüp ile maksimum 40 metreye kadar dalabilir. Eyfel kulesinin yükseliği 301 metredir ve okyanusta rahatlıkla kaybolabilir.

Okyanusların bilinen en büyük canlısı mavi balinaların en derin dalabileceği derinlik ise 500 metredir. Bundan daha fazlasına inemezler. Güneş ışığının okyanus derinliklerine ulaşabildiği son derinlik ise 1000 metredir. Bundan sonrası zifiri karanlıktır.