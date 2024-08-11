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        Haberler Bilgi Yaşam Okyanusların patronu katil balinaların bilinmeyen özellikleri!

        Okyanusların korkulu rüyası katil balinaların ilginç özellikleri!

        Dünya'daki en büyük canlı türlerinden biri olan katil balinalar, geçmişten günümüze kadar okyanuslarda dehşet saçan bir balık türü olarak bilinir. Bir yunus türü olmasına rağmen, uysal ve sevecen bir balık değil, aksine köpek balığı gibi saldırgan ve ölümcüldür. İşte okyanusun katilinin hiç bilinmeyen özellikleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.08.2024 - 11:02 Güncelleme: 11.08.2024 - 11:02
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        Okyanuslarda hüküm süren ve kendi başına bir ordu olan katil balinalar sadece insanların değil deniz canlılarında korktuğu bir yunus türüdür. Bir yunus türü olması sizi yanıltmasın hiçbir şekilde cana yakın değil aksine can düşmanıdır.

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        KATİL BİR YUNUS

        Okyanusların en dikkat çekici hayvanlarından birisi katil balinadır. Bir yunus türü olmasına rağmen adında balina kelimesi geçer. (Orchinius orca).

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        NEDEN KATİL OLARAK BİLİNİYOR?

        Bu yunuslar çok büyük balinaları avlamaları nedeniyle eski denizciler tarafından “balina katili” olarak adlandırılmış, zamanla bu isim daha kolay olduğu için “katil balina” şeklinde söylenmeye başlamış ve öyle de kalmış. Katil balinalar aslında yaşayan en büyük yunus türüdür.

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        BOYLARI DEVASA BOYUTTADIR

        Katil balinalar 7-9,7 metre arasında değişen boylarıyla neredeyse büyük bir otobüs kadar uzundur. Kendilerine özgü siyah beyaz renkleriyle kolayca tanınırlar.

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        SOSYAL VE DERİN DALIŞ UZMANIDIR

        Kırk bireye kadar çıkan gruplar hâlinde yaşayan katil balinalar sosyal hayvanlardır. Birbirleriyle sesler çıkararak iletişim kurarlar. Kuzey Kutbu ve Antarktika’daki soğuk sulardan Ekvator kuşağındaki sıcak sulara kadar geniş bir alanda dağılım gösterirler. Bin metre derinliğe kadar dalabilirler.

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        TEK DÜŞMANI İNSAN

        Balinalar, foklar, deniz aslanları, penguenler, dev kalamarlar, ahtapotlar, deniz kuşları ve deniz kaplumbağaları gibi canlılarla beslenirler. İnsan dışında doğal düşmanları yoktur. Aşırı avlanma, petrol ve maden aramaları, kirlilik, küresel iklim değişikliği, gemi taşımacılığı ve turistik aktiviteler yaşamlarını tehdit eden başlıca unsurlardır.

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        SOYLARI TÜKENİYOR MU?

        Popülasyon durumları bilinmediğinden soylarının tehlikede olup olmadığı net olarak bilinmiyor. Bununla birlikte, katil balinalar üzerinde yapılan genetik çalışmalara göre, daha fazla tür ve alt türü olabilir.

        KAYNAK: TÜBİTAK

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