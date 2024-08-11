NEDEN KATİL OLARAK BİLİNİYOR?

Bu yunuslar çok büyük balinaları avlamaları nedeniyle eski denizciler tarafından “balina katili” olarak adlandırılmış, zamanla bu isim daha kolay olduğu için “katil balina” şeklinde söylenmeye başlamış ve öyle de kalmış. Katil balinalar aslında yaşayan en büyük yunus türüdür.