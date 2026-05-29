OLANLAR OLDU FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Çekimleri İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Sığacık'ta gerçekleştirilen Olanlar Oldu filmi konusu şöyle:

Zafer kaptan (Ata Demirer) Ege kıyısında küçük bir kasabada (Sığacık) tekne turları düzenleyerek geçimini sağlamaktadır. Zafer'in annesi Döndü Hanım da (Ata Demirer) oğlunun bir an önce evlenmesini istemekte, Zafer'in pek de anlaşamadığı Mehtap'ı (Seda Güven) münasip bir gelin adayı olarak düşünmektedir. Ancak, Zafer'in hayatı, tatil için kasabaya gelen ünlü dizi oyuncusu Aslı'yla (Tuvana Türkay) tanışıp âşık olmasıyla değişecektir.