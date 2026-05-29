Olanlar Oldu konusu nedir? Olanlar Oldu filminin oyuncuları kimler?
Olanlar Oldu filmi bu akşam Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. BKM yapımı olan ve 2017 yılında vizyona giren film, Zafer Kaptan'ın eğlenceli hikayesini konu alıyor. Komedi türündeki yapım, keyifli sahneleriyle dikkat çekiyor. Peki, Olanlar Oldu filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor, ne zaman ve nerede çekildi? İşte filme dair merak edilen tüm detaylar…
Olanlar Oldu filmi, 29 Mayıs Cuma akşamı Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Senaryosu ünlü komedyen Ata Demirer’e ait olan filmin yönetmenliğini Hakan Algül üstleniyor. Eğlenceli hikayesiyle dikkat çeken yapımı kaçıran ya da yeniden izlemek isteyenler ise filmin detaylarını merak ediyor. Peki, Olanlar Oldu filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? İşte filme dair tüm merak edilenler…
OLANLAR OLDU FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Çekimleri İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Sığacık'ta gerçekleştirilen Olanlar Oldu filmi konusu şöyle:
Zafer kaptan (Ata Demirer) Ege kıyısında küçük bir kasabada (Sığacık) tekne turları düzenleyerek geçimini sağlamaktadır. Zafer'in annesi Döndü Hanım da (Ata Demirer) oğlunun bir an önce evlenmesini istemekte, Zafer'in pek de anlaşamadığı Mehtap'ı (Seda Güven) münasip bir gelin adayı olarak düşünmektedir. Ancak, Zafer'in hayatı, tatil için kasabaya gelen ünlü dizi oyuncusu Aslı'yla (Tuvana Türkay) tanışıp âşık olmasıyla değişecektir.
OLANLAR OLDU OYUNCULARI KİMLER?
Ata Demirer - Zafer/Döndü
Tuvana Türkay - Aslı
Salih Kalyon - İbrahim
Ülkü Duru - Fahriye
Derya Alabora - Antula
Bedir Bedir - Ramazan
Seda Güven - Mehtap
Renan Bilek - Ortunç
Toprak Sergen - Serkay
Ali Yoğurtçuoğlu - Koray
Esat Polat Güler - Ahmet