Rus savaş uçaklarının Cisr el Şuğur başta olmak üzere çeşitli hedeflere düzenlediği hava bombardımanının ardından rejim güçlerinin de havadan, karadan saldırılara başlaması, yaklaşık 4 milyon nüfusa sahip İdliblileri tedirgin etti. İdlib halkı yaklaşan operasyona karşı kendilerince hazırlanmaya başladı.

Yaklaşan savaş seslerine karşı tedbir almaya başlayan İdlib halkı, kendi imkanları dahilinde, sığınaklara yiyecek ve içecek depolamaya başlarken, kimyasal saldırı olasılığına karşı da evde kartondan gaz maskeleri yapıyor. Karton bardakları kimyasal gazları engellemesi kömürle dolduran İdlibliler, naylon poşetle de maskeleri güçlendirmeye çalışıyor. Çocuklara da maskeleri nasıl kullanacakları öğretiliyor.

Reuters'a konuşan Ma'arat el-Numan kasabasında yaşayan 50 yaşındaki eski inşaat işçisi Cafer Ebu Ahmed, "İki aydır karım ve çocuklarımla birlikte hiç durmadan toprağı kazıyoruz. Bu mağara artık bizim korunağımız" ifadelerini kullandı.

" TÜRKİYE BÖLGEDEKİ EN BÜYÜK GÜÇ"

Şehrin valilik ve saat meydanında motorlu bisikletler hariç pek trafik görülmüyor. Esnaf tezgahlarını açmış müşteri bekliyor. Yaşlılar duvar kenarlarında tespih çekerek durumun ne olacağını merak ediyor. Ayham adlı genç ise duygu ve düşüncelerini şöyle aktardı: "İdlib şehrinde durum çok iyi ve tabii halinde sürüyor. Türk askerlerinin şehirde bulunması halinde durum daha da iyi olacak. İnşallah, Türk güçleri bizi korumak için burada hazır olur. Bunu umut ediyoruz."

İdlibli başka bir genç olan Bera ise şöyle konuştu: "İdlib'de durum şu anda gayet sakin. Fakat insanlar Rusya'nın tehditlerinden, kimyasal silah kullanılmasından ve rejim güçlerinin şehre saldırmasından korkuyor. Esad rejiminin söyleyecek bir sözü yok. İdlib'in durumunu görüşmek üzere toplanacak olan Türkiye, Rusya ve İran'ın ne söyleyeceği önemli. Kimse Beşar Esad ve ordusunun ne yapacağı konusunu düşünmüyor. Eğer bu devletler ona saldır derse o da saldırır, dur derlerse durur. Türkiye bölgedeki en büyük bölgesel güç. Türkiye İdlib'de inisiyatifi ele alırsa biz daha iyi bir durumda oluruz. Allah ne derse o olur. Buradaki bütün insanlar bunu bekliyor."

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