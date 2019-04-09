Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi sosyal medyaya düşen video olay yarattı. Görüntülerde Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Dirar olduğu iddia edilen kişi, otomobiliyle hareket etmek üzereyken yanına gelen taraftarların isteği üzerine Galatasaray'a küfür ediyor.

Videonun ortaya çıkmasının ardından Galatasaraylı taraftarlar, Dirar'a ceza verilmesi gerekiğini savundu.

Fenerbahçeli bazı taraftarlar ise videodaki kişinin Dirar değil, İstanbul'da yaşayan ve sarı-lacivertli takımla idmanlara bile çıkan Dirar'ın kuzeni Yassine Cherkaoui olduğunu öne sürdü.