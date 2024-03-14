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        Haberler Gündem Olaylı İzmir derbisi davasında mütalaa açıklandı

        Olaylı İzmir derbisi davasında mütalaa açıklandı

        İzmir'de, Göztepe ile Altay arasında olayların çıktığı ve Göztepeli taraftar Mehmet Çakır'ın işaret fişeğiyle yaralandığı derbiye ilişkin davada duruşma savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı, duruşmanın tek tutuklu sanığı Furkan Ersanlı hakkında 'silahla kasten yaralama', 'spor alanlarına yasak madde sokulması ve müsabaka düzeninin bozulması' suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Mütalaada ayrıca, 5 sanık hakkında 'spor alanlarına yasak madde sokulması', 1 sanık hakkında 'spor alanlarına sokulan yasak maddeyi seyircilere temin etme', 8 sanık hakkında da 'müsabaka düzeninin bozulması' suçundan ceza istendi. Ayrıca 9 sanığın beraati talep edildi. Savcı, 15 sanığın güvenlik tedbiri olarak spor müsabakalarını seyirden yasaklanması yönünde de görüş bildirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 18:21 Güncelleme: 14.03.2024 - 18:21
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        Olaylı derbide mütalaa açıklandı
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        Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe ve Altay arasında, 27 Kasım 2022'de oynanan derbide, Altay tribünlerinden atılan işaret fişeğiyle, Göztepeli taraftar Mehmet Çakır yaralandı. Bu sırada Göztepe tribünlerinden sahaya atlayan Mehmet Nihat Aydın da korner direğiyle Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e vurdu. Olaylar nedeniyle maç tatil edildi. Derbi sonrası başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Mehmet Nihat Aydın ile Altay tribünlerindeki Furkan Ersanlı, D.D., K.E., E.Y., H.Ç., M.E.K., A.G., H.K., M.Y., S.H., Ç.K., E.E., A.B., Ş.P., Ö.U., Ü.T., T.G., G.A.A ve E.K. tutuklandı. U.M.K., F.Ö., Y.A., N.A.D. ve F.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        23 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

        Kaleci Ozan Evrim Özenç'e korner direğiyle saldıran Mehmet Nihat Aydın hakkında, İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), olaylar nedeniyle her 2 takımı da hükmen mağlup saydı. Soruşturmanın ardından diğer şüpheliler hakkında da İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede savcı, Furkan Ersanlı'nın tribünde planlı ve kararlı şekilde, işaret fişeğini binlerce kişinin bulunduğu Göztepe tribünlerine doğru hedef gözetip, ateşleyerek, 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Tehlike arz edebilecek aletleri spor alanlarına sokmak ve kullanarak müsabaka düzenini bozmak', 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarını işlediğinin altını çizdi. Ersanlı için bu suçlardan 23 yıla kadar hapis cezası istendi.

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        TEK TUTUKLU KALDI

        Savcı; Ç.K., E.E., U.M.K., K.E., E.Y., D.D., H.Ç., M.E.K., S.H., A.B., A.G., H.K., Ö.U., Ş.P., Ü.T., T.G., G.A.A., E.K., M.Y., F.E., N.A.D., Y.A. ve F.Ö.'nün de 'Kasten öldürmeye teşebbüs suçuna yardımdan' cezalandırılmalarını talep etti. Ayrıca sanıkların 'Tehlike arz edebilecek aletleri spor alanlarına sokmak', 'Tehlike arz edebilecek aletleri spor alanlarında kullanarak müsabaka düzenini bozmak' ve 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından cezalandırılmaları istendi. Süreç içinde Furkan Ersanlı hariç tüm sanıklar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        ÇAKIR'DA SABİT İZ VE ÇİĞNEME FONKSİYONLARINDA KAYIP

        İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanıkların yargılanmasına bugün devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Furkan Ersanlı'nın yanı sıra bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. Mahkeme heyeti başkanı, fişekten yaralanan Göztepeli taraftar Mehmet Çakır'ın olaydan 1 yıl sonra alınan sağlık raporunda yer alan bilgilere göre yüzündeki izin 'sabit iz' niteliğinde olduğunu kaydetti. Ayrıca sol kolunun üst kısmında engellilik oranının ise yüzde 13 olarak hesaplandığı ve çiğneme fonksiyonlarında kayıp bulunduğunu ifade etti.

        Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Tutuklu sanık Furkan Ersanlı'nın 'silahla kasten yaralama', 'spor alanlarına yasak madde sokulması ve müsabaka düzeninin bozulması' suçlarından cezalandırılmasını talep etti. 5 sanık hakkında 'spor alanlarına yasak madde sokulması', 1 sanık hakkında 'spor alanlarına sokulan yasak maddeyi seyircilere temin etme', 8 sanık hakkında ise 'müsabaka düzeninin bozulması' suçundan ceza istendi. Ayrıca 9 sanığın beraati talep edildi. Savcı 15 sanığın güvenlik tedbiri olarak spor müsabakalarını seyirden yasaklanması yönünde ayrıca görüş bildirdi.

        Mahkeme heyeti başkanı, tutuklu sanığın bu halinin devamına karar verip sanıklar ve avukatlarına esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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        #İzmir
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        #haberler
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