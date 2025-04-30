"Öldürme komutu aldım" demişti! Zabıta vahşetinde akıl sağlığı belli oldu!

Antalya'da kan donduran olay, 27 Şubat 2024'te, saat 13.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi Şehitler Caddesi'nde meydana geldi.

Mahallede tahliye edilen bir binada hırsızlık yaşanmaması için görevli bulunan Muratpaşa Belediyesi zabıta memurları İsmail Kanmaz (60) ve Erdal Vuran (37) arasında, iddiaya göre, mobbing nedeniyle tartışma çıktı.

DHA'daki habere göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Erdal Vuran, ekmek bıçağıyla İsmail Kanmaz'ı sırt ve boyun bölgesinden 7 bıçak darbesiyle yaraladı.

10 yıldır psikolojik tedavi gördüğünü ileri süren Vuran, çeşitli ilaçlar kullandığını iddia etti. Daha önce rahatsızlığı nedeniyle sık sık hastaneye gittiğini belirten sanık, olay günü kasaptan bıçak aldığını, ardından maktulle telefonda konuşup yanına gittiğini, kendisine 'Hastanede ne yaptın deli' şeklinde hitap ettiğini, kendisiyle sürekli alay edildiğini kaydetti.

AMACI ÖLDÜRMEK DEĞİLMİŞ

Maktulün yüzündeki alaycı gülüşü görünce beyninin kendisine öldürmesi yönünde komut verdiğini iddia eden sanık Vuran, amacının öldürmek olmadığını söyledi.

AKIL SAĞLIĞI YERİNDE ÇIKTI

Bu arada, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair istenen raporlar da mahkemeye ulaştı. Raporda, sanığın akli dengesinin yerinde olduğu belirlendi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

"AKLİ DENGESİNİN YERİNDE OLDUĞUNU SAVUNDUK"

Maktulün aile avukatı Pirireis Hami Bannıoğlu, "Zabıta memuru İsmail Kanmaz ağabeyimizin hunharca öldürülmesiyle ilgili hazırlanan iddianamede, sanığın suçu 'Tasarlayarak kasten öldürme' kapsamında işlediği belirtilmiştir. Soruşturma aşamasında sanığın verdiği ifadelerde ruhsal bir rahatsızlığı olduğu ileri sürülmüşse de biz bu iddiaya karşı çıktık ve akli dengesinin yerinde olduğunu savunduk.

Bu doğrultuda Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, sanığın akli dengesinin yerinde olduğu yönünde rapor verilmiş ve bu, dosya açısından önemli bir gelişme olmuştur. Sayın savcımız, mütalaasını sunarak iddianameye uygun şekilde suçun 'Tasarlayarak öldürme' kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Bizler, adaletin tecelli edeceğine ve mahkemenin kamuoyunun vicdanını rahatlatacak doğru kararı vereceğine inanıyoruz" dedi.