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        Haberler Gündem 3. Sayfa "Öldürme komutu aldım" demişti! Zabıta vahşetinde akıl sağlığı belli oldu | son dakika haberleri | Son dakika haberleri

        "Öldürme komutu aldım" demişti! Zabıta vahşetinde akıl sağlığı belli oldu!

        Antalya'da, mobbing uyguladığı iddiasıyla tartıştığı meslektaşı 60 yaşındaki İsmail Kanmaz'ı, 7 yerinden bıçaklayıp öldüren, ifadesinde beyninin kendisine öldürmesi yönünde komut verdiğini iddia eden zabıta memuru 37 yaşındaki Erdal Vuran'ın, akli dengesinin yerinde olduğu saptandı. Sanığın, ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 15:42 Güncelleme: 30.04.2025 - 15:56
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        "Öldürme komutu aldım" demişti! Zabıta vahşetinde akıl sağlığı belli oldu!
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        Antalya'da kan donduran olay, 27 Şubat 2024'te, saat 13.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi Şehitler Caddesi'nde meydana geldi.

        İDDİA: MOBBİNG TARTIŞMASI

        Erdal Vuran'ın akıl sağlığı yerinde çıktı.
        Erdal Vuran'ın akıl sağlığı yerinde çıktı.

        Mahallede tahliye edilen bir binada hırsızlık yaşanmaması için görevli bulunan Muratpaşa Belediyesi zabıta memurları İsmail Kanmaz (60) ve Erdal Vuran (37) arasında, iddiaya göre, mobbing nedeniyle tartışma çıktı.

        SIRTINA VE BOYNUNA 7 BIÇAK DARBESİ

        Hayatını kaybeden İsmail Kanmaz.
        Hayatını kaybeden İsmail Kanmaz.

        DHA'daki habere göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Erdal Vuran, ekmek bıçağıyla İsmail Kanmaz'ı sırt ve boyun bölgesinden 7 bıçak darbesiyle yaraladı.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Çevredekilerin ayırmaya çalıştığı kavgayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Kanmaz, hayatını kaybetti. Erdal Vuran ise gözaltına alındı.

        OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

        Olayda kullanılan ve çöp kutusuna atılan bıçağa polis ekipleri, el koydu. Olay anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        BEYNİ KENDİSİNE "ÖLDÜR" TALİMATI VERMİŞ

        Emniyetteki işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen Vuran, tutuklandı. Vuran ifadesinde, Kanmaz’ın yüzündeki alaycı gülüşü görünce beyninin kendisine öldürmesi yönünde komut verdiğini iddia etti.

        HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

        'Tasarlayarak kasten öldürme' suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istenen Erdal Vuran, Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya taraf avukatları ve maktulün ailesi de katıldı.

        KENDİSİYLE ALAY ETTİĞİNİ SÖYLEDİ

        10 yıldır psikolojik tedavi gördüğünü ileri süren Vuran, çeşitli ilaçlar kullandığını iddia etti. Daha önce rahatsızlığı nedeniyle sık sık hastaneye gittiğini belirten sanık, olay günü kasaptan bıçak aldığını, ardından maktulle telefonda konuşup yanına gittiğini, kendisine 'Hastanede ne yaptın deli' şeklinde hitap ettiğini, kendisiyle sürekli alay edildiğini kaydetti.

        AMACI ÖLDÜRMEK DEĞİLMİŞ

        Maktulün yüzündeki alaycı gülüşü görünce beyninin kendisine öldürmesi yönünde komut verdiğini iddia eden sanık Vuran, amacının öldürmek olmadığını söyledi.

        AKIL SAĞLIĞI YERİNDE ÇIKTI

        Bu arada, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair istenen raporlar da mahkemeye ulaştı. Raporda, sanığın akli dengesinin yerinde olduğu belirlendi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

        "AKLİ DENGESİNİN YERİNDE OLDUĞUNU SAVUNDUK"

        Maktulün aile avukatı Pirireis Hami Bannıoğlu, "Zabıta memuru İsmail Kanmaz ağabeyimizin hunharca öldürülmesiyle ilgili hazırlanan iddianamede, sanığın suçu 'Tasarlayarak kasten öldürme' kapsamında işlediği belirtilmiştir. Soruşturma aşamasında sanığın verdiği ifadelerde ruhsal bir rahatsızlığı olduğu ileri sürülmüşse de biz bu iddiaya karşı çıktık ve akli dengesinin yerinde olduğunu savunduk.

        Bu doğrultuda Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, sanığın akli dengesinin yerinde olduğu yönünde rapor verilmiş ve bu, dosya açısından önemli bir gelişme olmuştur. Sayın savcımız, mütalaasını sunarak iddianameye uygun şekilde suçun 'Tasarlayarak öldürme' kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Bizler, adaletin tecelli edeceğine ve mahkemenin kamuoyunun vicdanını rahatlatacak doğru kararı vereceğine inanıyoruz" dedi.

        Zabıta, zabıtayı bıçakla öldürdü! Sokakta 'mobbing' vahşeti!
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