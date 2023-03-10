Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Öldürülen akademisyene hakaretten yargılanan avukata 1 yıl 5 ay hapis - Güncel haberler
ABONE OL

Öldürülen akademisyen Ceren Damar Şenel'e hakaretten yargılanan avukata 1 yıl 5 ay hapis

Ankara'da araştırma görevlisi 27 yaşındaki Ceren Damar Şenel'i öldüren sanığın avukatlığını yapan Vahit Bıçak'ın cezası belli oldu.

Öldürülen akademisyene hakaretten yargılanan avukata 1 yıl 5 ay hapis - Güncel haberler
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Ankara'da araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel'i (27) öldüren sanığın avukatlığını yapan ve duruşmada Şenel'e yönelik sözleri nedeniyle 'kişinin hatırasına hakaret' ve 'hakaret' suçlarından yargılanan avukat Vahit Bıçak, 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Çankaya Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışan Ceren Damar Şenel, kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet (23) tarafından 2 Ocak 2019'da üniversite yerleşkesindeki odasında bıçaklanarak ve tabanca ile vurularak öldürüldü. Hasan İsmail Hikmet, Ankara 33'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada, 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Karar, Yargıtay'da onandı. Sanık Hikmet'in avukatı Vahit Bıçak, duruşmadaki savunmasında Ceren Damar Şenel'in, müvekkiline cinsel istismarda bulunduğu, konumunu kullanarak bu istismarı sürdürdüğü ve müvekkilini tehdit ettiği yönünde beyanlarda bulundu. Avukat Vahit Bıçak hakkında, 'kişinin hatırasına hakaret' ve 'hakaret' suçlarından 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

BABA: BU SANIK KATİLDEN GÖREVİ DEVRALDI

Vahit Bıçak'ın, Ankara 35´inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmada sanık Vahit Bıçak, Şenel'in babası Mustafa, annesi Feyzan Damar, taraf avukatları hazır bulundu. Baba Damar, sanık avukat Vahit Bıçak'ın birçok suç işlediğini, yargılama sırasında ise köşe bucak kaçtığını belirtti. 5 duruşmanın 2,5 duruşmasında Bıçak'ın kaçtığını belirten Mustafa Damar, "Sanık, zorla getirmeyle mahkeme huzuruna getirildi. Yapmak istediği şey; 'ben suç işlerim ve beni kimse yargılayamaz'ı göstermek. Avukatı da söyledi, 'verilen ceza Vahit Bıçak'ın hayatını etkilemez' dedi. Bu pişkinlik karşısında ne yapayım? 'Ensest Mustafa' dedi bana bu sanık. Vahit Bıçak, bunca yıl meslek hayatı boyunca kazandığı davaları bu şekilde kazandı. Kızımın davasında da iftira senaryo yazdı; ancak beceremedi. Savunduğu sanık, yani kızımın katili en üst sınırdan ceza aldı ve ondan sonra bana mezarda yatan kızıma ve aileme her türlü saldırıyı yaptı. 35 yıllık bu avukat, hukuku kötü emellerine alet etti. Cübbeyi de kendisine kalkan yaptı. Bu işi çıkar amaçlı, ticaret amaçlı yaptı. 12'si ölümcül olmak üzere 17 bıçak darbesiyle katledilen kızımı defnederken, kefeninden damlayan kanı unutamam. Bu sanık katilden görevi devraldı. Benim mahkemenizden şahsi bir beklentim yok, sadece vereceğiniz kararın toplumun vicdanını rahatlatmasını umuyorum" dedi.

SANIK: HAKKANİYETLİ BİR KARAR VERİLECEĞİNE İNANIYORUM

Sanık Vahit Bıçak, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Hayatını kaybeden Ceren Damar Şenel ile benim bir tanışıklığım yok. 'Genç bir hukukçu katledilmiş, yazık olmuş' dedim daha önce de. Öleni geri getirme gibi bir kudrete sahip değilim. Canı veren Allah´tır, canı Allah alır. Bir şeyleri meşrulaştırmak, normal göstermek gibi bir amacımız yok. Bana ne kadar ceza verirseniz verin, anlayışla karşılıyorum. Usul ve adalete bu kadar önem gösteren hakimlerin burada savunma dokunulmazlığı kapsamında hakkaniyetli bir karar vereceğine inanıyorum. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde birçok aile çocuklarını kaybetti. Depremde 50 bine yakın kişi evladını kaybetti. O bölgedeki hangi baba ortamlarda böyle bağırıp çağırıyor. Hiçbiri ortada yok. Mustafa Damar'ın basını bu şekilde kullanmasını ben anlamlandıramıyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Vahit Bıçak hakkında 'kişinin hatırasına hakaret' suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası vererek, cezada takdir indirimi uygulamadı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

O Harfiyle Başlayan Hayvan İsimleri: O Harfi İle Başlayan Hayvan İsimleri Neler, Kaç Tane Var ve Hangileri?
GÜNDEM O harfiyle başlayan hayvan isimleri
J Harfiyle Başlayan Hayvan İsimleri: J Harfi İle Başlayan Hayvan İsimleri Neler, Kaç Tane Var ve Hangileri?
GÜNDEM J harfiyle başlayan hayvan isimleri
I Harfiyle Başlayan Hayvan İsimleri: I Harfi İle Başlayan Hayvan İsimleri Neler, Kaç Tane Var ve Hangileri?
GÜNDEM I harfiyle başlayan hayvan isimleri
Ekrem İmamoğlu'ndan kiracı açıklaması
GÜNDEM İmamoğlu'ndan kiracı açıklaması
Tunceli'de 2 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen zanlı tutuklandı - Öne çıkan haberler
GÜNDEM Tunceli'de 2 çocuğa cinsel istismar iddiasına ...
Bingöl'de kapalı cezaevine deprem tahliyesi - Güncel son haberler
GÜNDEM Bingöl'de kapalı cezaevine deprem tahliyesi
Son dakika: Adıyaman Valisi sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrıldı
GÜNDEM Adıyaman Valisi sağlık sorunları nedeniyle görevinden ...
Son dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan seçim açıklaması
GÜNDEM Kılıçdaroğlu'ndan seçim açıklaması
Son dakika: Meclis çalışmalarına devam edecek mi? AK Partili Turan'dan açıklama
GÜNDEM Meclis çalışmalarına devam edecek mi?
Kocaeli'nde 7 yaşındaki Mısra Özkaraman geçirdiği gribal enfeksiyon sonrası hayatını kaybetti - Kocaeli haberleri
GÜNDEM Grip ve kusma şikayeti vardı! Mısra, 7 yaşındaydı! ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.