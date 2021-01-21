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HaberlerGündem3. SayfaKATİL! Son dakika: Parkta öldürüp, arkasına bakmadan işe gitti
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Cinayette sır perdesi aralandı! Öldürüp işe gitmiş!

Adana'da iki gün önce parkta başından ve göğsünden tabancayla vurulmuş olarak bulunan cansız bedenin Metin Küçükyen’e (36) ait olduğu belirlendi. Küçükyen’in, 200 bin liralık borcunu ödemediği gerekçesiyle Fırat Ç. (23) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Katil zanlısının cinayetin ardından işe gidip çalıştığı öğrenildi

KATİL! Son dakika: Parkta öldürüp, arkasına bakmadan işe gitti
Cinayette sır perdesi aralandı! Öldürüp işe gitmiş!
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DHA

Adana'da, önceki gün sabah saatlerinde merkez Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Ege Bagatur Caddesi’nde, parkta yürüyüş yapan vatandaşlar, bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görüp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Başından ve göğsünden tabancayla vurulduğu belirlenen kişinin öldüğü tespit edildi. Ceset, otopsi için morga kaldırıldı.

ÖLEN KİŞİNİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

DHA'da yer alan habere göre polis ekiplerinin yaptığı çalışmayla cansız bedenin Metin Küçükyen'e (36) ait olduğu tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELEMEYE ALINDI

Olayın yaşandığı bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, Küçükyen’in en son Fırat Ç. ile görüştüğünü, aralarında husumet olduğu bilgisine ulaştı. Adana Metal Sanayi Sitesi’nde bir iş yerinde çalıştığı belirlenen Fırat Ç., polis ekiplerince gözaltına alındı.

ÖLDÜRDÜKTEN SONRA İŞE GİTMİŞ

Olayın ardından hiçbir şey olmamış gibi işe gittiği saptanan Fırat Ç., ifadesinde, “Bana 200 bin lira borcu vardı. Konuşmak için parka çağırdı. Buluştuğumuzda bana hakaret edip, yerden aldığı taşla saldırdı. Ben de tabancayla vurdum” dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fırat Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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