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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Ole Gunnar Solskjaer'den Fenerbahçe sözleri! - Beşiktaş Haberleri

        Ole Gunnar Solskjaer'den Fenerbahçe sözleri!

        Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile oynayacakları derbi maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 13:12 Güncelleme: 29.04.2025 - 13:12
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        Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 4 Mayıs Pazar günü yapacakları Fenerbahçe derbisine çıkmak için sabırsızlandığını belirtti.

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        Solskjaer, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun önemli bir teknik adam olduğunu belirten Solskjaer, "Bu karşılaşma, Jose Mourinho ile Ole Gunnar Solskjaer arasında değil. Bu karşılaşma Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında. Oyuncular skoru belirleyecek. Mourinho'ya büyük saygı duyuyorum. Teknik direktör olarak onun kadar başarılı fazla teknik direktör yok. Böyle bir derbi için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

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        Takımdaki eksiklerden bahseden Norveçli teknik adam, "Gabriel Paulista ve Emirhan Topçu idmana çıkmayacak. Felix Uduokhai, ilk defa idmanlara çıkıyor. Kendisinin hazır olacağını düşünmüyorum. Umarım Gabriel Paulista ve Emirhan Topçu hazır olur ama ikisinden daha emin değilim. Teknik direktör olarak bu tarz durumlarla başa çıkmam gerekiyor. Bazı oyuncuların olmaması da diğer oyunculara oynama imkanı getiriyor." şeklinde konuştu.

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        "BU TÜR BÜYÜK MAÇLARDA FUTBOLCU OLMAK ÇOK GÜZEL"

        Bütün karşılaşmaların kendileri için fırsat olduğunu vurgulayan Solskjaer, "Bütün takımlar birbirini yenebilir. Biz de her takımı yenebiliriz. İyi hazırlanıyoruz. Bazen 'Keşke futbolcu olsam.' diyorum. Bu tür büyük maçlarda futbolcu olmak çok güzel. Benim de bu tarz maçlar için büyük tecrübem var. Bu tarz derbilerin olduğu günler güzel geçer. Umarım elimizden gelenin en iyisini yaparak galibiyetle sahadan ayrılırız." değerlendirmesinde bulundu.

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        Ligde 3. sıra için mücadele ettiklerini dile getiren Solskjaer, "Geriye 5 maç kaldı. Atmosferimiz çok iyi. Oyuncularım savaşacaktır. Bu tarz maçlarda futbolcular, hayatları için savaşıyor. Önümüzde büyük bir maç var. Her oyuncum, yüzde yüzüyle savaşacaktır." ifadelerini kullandı.

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        Oynayacakları her maçın farklı geçeceğini belirten 52 yaşındaki teknik adam, "Her maçta farklı sistem uygulanabilir. Belki sadece 1-2 defans oyuncusuyla maça çıkarım. Hafta sonuna bakacağız. Bazı oyuncularımız sakat. Kim hazırsa ona göre takım kuracağız." diye konuştu.

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        Fenerbahçe'nin geçiş oyunundaki performansına değinen Solskjaer, "Fenerbahçe, belki de ligde geçiş oyunundan en fazla gol atan takım. Biz, iyi savunma yapmalıyız. Böylece iyi geçiş hücumları yapabiliriz. Bunun için Fenerbahçe'yi durdurmamız gerekiyor. Çok iyi orta yapan oyuncuları var. Ortalarını kesmemiz gerekiyor. Çok fazla koşacağız. Enerjisi bitene kadar bizden herkesin koşmasını isterim." değerlendirmesinde bulundu.

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        Ole Gunnar Solskjaer, "Manchester United'ın en iyi döneminden hangi futbolcuyu takımınızda isterdiniz?" sorusuna ise eski takım arkadaşı "Roy Keane" dedi.

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