Başakşehir için flaş sözler 0:00 / 0:00

DHA

Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi H Gurubu'ndaki rakibi Manchester United'ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer maç öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu.

SOLSKJAER:ZOR BİR TAKIMA KARŞI OYNAYACAĞIZ

Teknik direktör Solskjaer, yarın zorlu bir maça çıkacaklarını söylerken, "Çok fazla eksiğimiz var. Hangi maçı oynadığımız önemli değil, her maça kazanmak için çıkıyoruz. Aynı motivasyonla hazırlanıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Zor bir takıma karşı oynayacağız. Yarın 3 puana odaklanmış durumdayım ve bunu alabileceğimizi düşünüyorum. Futbol virüsten dolayı çok etkilendi. Normalde deplasman maçlarında Türkiye´de çok ateşli taraftarları olan kulüpler var. Taraftarı önünde oynamak her takım için avantaj ancak şu an çok farklı bir durum" dedi.