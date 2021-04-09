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Olimpia Milano Anadolu Efes maçı CANLI İZLE - Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Olimpia Milano Anadolu Efes maçı maçı için nefesler tutuldu. Euroleague'deki iki temsilcimizden biri olan Anadolu Efes, son 12 maçında aldığı 11 galibiyetle yeniden büyük bir çıkışa geçti ve bu akşam Olimpia Milano karşısında da çıkışını devam ettirmek istiyor. Peki şimdiden merakla beklenen Olimpia Milano Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Olimpia Milano Anadolu Efes maçı CANLI İZLE - Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Basketbol THY Avrupa Ligi son hafta maçında Anadolu Efes, bu akşam saat 21:45'de İtalyan ekibi Olimpia Milano'ya konuk oluyor. Ligde çıkışını devam ettirmek isteyen temsilcimiz, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor...

O. MILANO ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Olimpia Milano Anadolu Efes karşılaşması bu akşam saat 21:45'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports Haber'den canlı yayınlanacak.

ANADOLU EFES'İN 720. MAÇI

Anadolu Efes, Olimpia Milano karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 720. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, 41 yıllık Avrupa kupaları serüveninde oynadığı 719 karşılaşmada 410 galibiyet ve 309 yenilgi yaşadı.

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