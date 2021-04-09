Basketbol THY Avrupa Ligi son hafta maçında Anadolu Efes, bu akşam saat 21:45'de İtalyan ekibi Olimpia Milano'ya konuk oluyor. Ligde çıkışını devam ettirmek isteyen temsilcimiz, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor...
O. MILANO ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?
Olimpia Milano Anadolu Efes karşılaşması bu akşam saat 21:45'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports Haber'den canlı yayınlanacak.
ANADOLU EFES'İN 720. MAÇI
Anadolu Efes, Olimpia Milano karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 720. maçına çıkacak.
Lacivert-beyazlı ekip, 41 yıllık Avrupa kupaları serüveninde oynadığı 719 karşılaşmada 410 galibiyet ve 309 yenilgi yaşadı.
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