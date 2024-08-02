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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları 470 Karışık Milli Takımı, ilk günü genel sıralamada 13'üncü tamamladı - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        470 Karışık Milli Takımı, ilk günü genel sıralamada 13'üncü tamamladı

        Paris 2024 Olimpiyat oyunlarında mücadele eden milli yelkencilerimiz Deniz Çınar ve Lara Nalbantoğlu, ilk günü genel sıralamada 13. tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 17:01 Güncelleme: 02.08.2024 - 17:01
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        Paris 2024 Olimpiyat oyunlarında milli yelkenciler Deniz Çınar ve Lara Nalbantoğlu'ndan oluşan 470 Karışık Milli Takımı, ilk günü genel sıralamada 13'üncü tamamladı.

        Marsilya Marina'da yapılan organizasyonda, yelken branşında yarışlara devam edildi.

        Deniz Çınar ve Lara Nalbantoğlu'ndan oluşan 470 Karışık Milli Takımı, ilk yarışını 14'üncü, ikinci yarışını ise 9'uncu sırada bitirdi.

        Milli yelkenciler, ilk günü genel sıralamada 13. tamamladı. 19 ülkenin mücadele ettiği 470 karışık takım mücadelesinde 10 yarış sonunda ilk 10 sırayı alanlar madalya yarışına çıkmaya hak kazanacak.

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