Rusya’da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası’nda İsviçre formasıyla Sırbistan karşısında golü bulan Xherdan Shaqiri, gol sevincinde yaptığı ‘Arnavut Kartalı’ işaretiyle Sırp taraftarlardan büyük tepki görmüştü. Liverpool’un Şampiyonlar Ligi’nde yarın Sırbistan ekibi Kızılyıldız ile oynayacağı mücadele öncesinde Sırp taraftarlardan ölüm tehdidi alan Shaqiri, Teknik Direktör Jurgen Klopp tarafından kadrodan çıkartıldı.

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