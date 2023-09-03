Ölümcül ihmal! Şarampole yuvarlandı

Ölümcül ihmal! Motosikletli genç şarampole yuvarlandı
İzmir'de, plakasız motosikletin kontrolünü yitiren Selahattin Faydalı, yaklaşık 20 metreden şarampole yuvarlandı. Kaza yerinde hayatını kaybeden gencin, kask takmadığı görüldü
İzmir'de yaklaşık 20 metreden şarampole devrilen motosikletin sürücüsü Selahattin Faydalı (28), hayatını kaybetti.
Kaza, saat 08.30 sıralarında, Karabağlar ilçesi Ali Fuat Erdem Mahallesi 9786 Sokak'ta meydana geldi. Selahattin Faydalı'nın kontrolünü yitirdiği plakasız motosikleti yaklaşık 20 metreden şarampole devrildi.
Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kask takmadığı görülen Faydalı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Faydalı'nın kaza geçirdiğini duyarak olay yerine gelen gözyaşlarını tutamayan yakınlarından bazıları sinir krizi geçirdi.
Kaza yerinde yapılan inceleme sonrası Faydalı'nın cenazesi, morga kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.