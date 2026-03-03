Ölümsüz başyapıtlar bu hafta AKM'de

ZAKİRAN ENSEMBLE

Türkiye’nin geleneksel ve tasavvufî müzik mirasını modern sahne diliyle buluşturan Zakiran Ensemble, 02 Mart saat 20.30’da AKM Çok Amaçlı Salon’da dinleyiciyle buluşacak. Tekke Mûsikîsi'nin nâdîde ve köşede kalmış eserlerini icra eden Zâkirân Ensemble, bu kez M. Enes Üstün'ün solistliği eşliğinde Ramazan ayı için özel hazırlanmış bir repertuar sunacak.

Zikir, ilahi ve nefes geleneğinden beslenen topluluk, klasik Türk müziği, halk müziği ve dinî-tasavvufî repertuvarın seçkin örneklerini özgün düzenlemelerle icra edecek. Konserde geleneksel enstrümanların yanı sıra çok sesli vokal düzenlemeler ve ritmik zenginlik dikkat çekecek. Topluluk, güçlü yorumuyla dinleyicilere yalnızca bir müzik dinletisi sunmakla kalmayacak; aynı zamanda ruhsal bir atmosfer ve kültürel bir yolculuk yaşatacak.

Zakiran Ensemble; 02 Mart saat 20.30’da AKM Çok Amaçlı Salon’da.

RAMAZANNÂME (TERÂVİH USÛLÜ TAKIM)

İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu, sanat yönetmenlerinden M. İhsan Özer’in 2007 yılında bestelediği “Ramazannâme” adlı eseri ilk kez seslendirecek. Konser, 03 Mart Salı günü AKM Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilecek. Güfteleri Alvarlı Efe Hazretleri’nin Divanı’ndan seçilen eser, Terâvih Usûlü Takım formunda bestelenmiş özel bir çalışma olacak. Programda ayrıca Nihâvend makamında ilahiler icra edilecek. Topluluk, Ramazan ayının manevi atmosferini Türk musikisinin zarif ve derinlikli diliyle dinleyicilere aktaracak. Sanat Yönetmeni Bahri Güngördü yönetiminde sahne alacak topluluk, kadim musikimizin irfani yönünü güçlü bir repertuvarla yorumlayacak. Etkinliğin yönetmenliğini ise M. İhsan Özer üstlenecek.

Ramazannâme (Terâvih Usûlü Takım)-İstanbul Tarihi Türk Müzik Topluluğu; 03 Mart saat 20.30'da AKM Tiyatro Salonu'nda. ÇALIJAZZ-BAHADIR TATLIÖZ Türk pop müziğinin güçlü yorumcularından Bahadır Tatlıöz, 03 Mart saat 20.30'da AKM Çok Amaçlı Salon'da dinleyicisiyle buluşacak. Sanatçı, Çalıjazz etkinlikleri kapsamında gerçekleştireceği konserde sevilen şarkılarını ve geniş repertuvarını müzikseverlerle paylaşacak. Çalıjazz-Bahadır Tatlıöz; 03 Mart saat 20.30'da AKM Çok Amaçlı Salon'da. TROYA Anadolu Ateşi Dans Topluluğu Troya efsanesine hayat vererek sanat tarihinin bu ölümsüz eserine anayurdundan üç bin yıl sonra merhaba diyor. Hitit Kralı Tuthalia'dan, Akhileus'a, Büyük İskender'den Roma İmparatoru Sezar'a, Pers Kralı Kserkses'ten Bizans Kralı Konstantinus'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Mustafa Kemal Atatürk'e kadar çağlar aşan dünya liderlerinin düşlerini süsleyen ışıklı şehir Troya'nın yıkıntılarından yükselen çığlık ve 3000 yıllık mistik bir düş sahnede yeniden hayat buluyor. Anadolu Ateşi, yitik bir mitin gölgesinde sürdürülen hummalı bir çalışma ile gerçekleşen bu müzikal başkaldırıyı sanatseverlerle buluşturuyor.

Troya-Anadolu Ateşi; 03 Mart saat 20.30'da Türk Telekom Opera Salonu'nda. ROMEO VE JULIET William Shakespeare'in ölümsüz trajedisi Romeo ve Juliet, Sergey Prokofyev'in yorumuyla AKM sahnesine taşınıyor. Romeo ve Juliet'in trajik hikâyesi, Prokofyev'in güçlü müziği ve zarif adımlarla şekillenen koreografi ile unutulmaz bir görsel ve işitsel şölene dönüşüyor. İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin de repertuvar geçmişinde özel bir yere sahip olan ve yıllardır heyecanla beklenen Prokofyev'in Romeo ve Juliet balesi, bu kez ünlü koreograf Ricardo Amarante'nin özellikle İstanbul Devlet Opera ve Balesi dansçıları için yaptığı özgün koreografiyle AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda seyircinin beğenisine sunuluyor. Romeo ve Juliet-İstanbul Devlet Opera ve Balesi; 04 Mart saat 20.30'da, AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda. "HAYAL NAĞME" (KARAGÖZ MÜZİKLERİ)

"Hayal Nağme" (Karagöz Müzikleri)-İstanbul Üniversitesi Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi İcra Heyeti; 04 Mart saat 20.30'da AKM Tiyatro Salonu'nda. DON GIOVANNI İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Avusturyalı müzik dehası Wolfgang Amadeus Mozart'ın ünlü operası "Don Giovanni"yi sahneye taşıyacak. Lorenzo Da Ponte'nin kaleme aldığı librettosu ile kara komedi olarak tanımlanan "Don Giovanni", insan doğasının en iyi ve en kötü yanlarını sergileyecek. Ruhsal ve dünyevi arzular, komedi ve trajediyle birlikte Mozart'ın dehasıyla birleşecek. Aytaç Manizade'nin sahneye koyduğu eserde İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrasını İbrahim Yazıcı ve Christian Blex yönetecek. Don Giovanni–İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 5 Mart saat 20.00, 07 Mart saat 15.00'de Türk Telekom Opera Salonu'nda. İLAHİLER, DEYİŞLER VE NEFESLER Türkiye'nin önde gelen santur icracılarından, bestecilerinden ve müzik yapımcılarından Sedat Anar, "Nefesler İlahiler Deyişler" konseriyle 5 Mart saat 20.00'de AKM Çok Amaçlı Salon'da dinleyiciyle buluşacak. Programda kendisine usta erbaneci (def) Selahattin Anar eşlik edecek.

İlahiler, Deyişler ve Nefesler; 5 Mart saat 20.30'da AKM Çok Amaçlı Salon'da. İSTANBUL DEVLET SENFONİ ORKESTRASI DENİZBANK KONSERLERİ İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, DenizBank Konserleri kapsamında 6 Mart saat 20.00'de Türk Telekom Opera Salonu'nda müzikseverlerle buluşacak. Konser programı, İngiltere rüzgârlarını sahneye taşıyacak iki önemli eserden oluşacak. Gecede, İngiliz ulusal müziğinin önde gelen bestecilerinden Edward Elgar'ın Viyolonsel Konçertosu seslendirilecek. Eser, uluslararası alanda saygın bir kariyere sahip Belçikalı viyolonsel sanatçısı David Cohen tarafından yorumlanacak. Orkestrayı, genç kuşağın dikkat çeken şeflerinden Nicolò Umberto Foron yönetecek. Programda, "Senfoninin Babası" unvanıyla anılan ve bu türün gelişiminde belirleyici rol üstlenen Joseph Haydn'ın "Londra" başlıklı son senfonisi seslendirilecek. Bestecinin İngiltere'de kaleme aldığı ve olgunluk döneminin önemli eserlerinden biri olarak kabul edilen bu senfoni, klasik dönem müziğinin zarafetini ve yapısal ustalığını yansıtacak. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Denizbank Konserleri; 06 Mart saat 20.00'de Türk Telekom Opera Salonu'nda. TÜRK TELEKOM PRIME KAHVE KONSERLERİ PİYANONUN USTALARI Türk Telekom Prime Kahve Konserleri kapsamında düzenlenen "Piyanonun Ustaları" konseri, 7 Mart saat 11.00'de Türk Telekom Opera Salonu Alt Fuaye'de sanatseverlerle buluşacak. Program, barok dönemden romantik döneme uzanan seçkin eserleriyle dinleyicilere çok renkli bir müzikal yolculuk sunacak.

Konser, barok müziğin en önemli bestecilerinden Johann Sebastian Bach'ın en sevilen partitalarından biriyle başlayacak. Program, erken romantik dönemin parlak temsilcilerinden Felix Mendelssohn'un başyapıtlarından birini ve 19. yüzyılın lirik anlatımıyla öne çıkan bestecisi Franz Schubert'in eserlerini bir araya getirecek. Genç sanatçı Birce Polat ve piyanist-besteci Bogatay Köprülü, solo piyano edebiyatının büyüleyici eserlerinden oluşan özel bir seçkiyi dinleyicilerin beğenisine sunacak. Türk Telekom Prime Kahve Konserleri Piyanonun Ustaları; 7 Mart saat 11.00'de Türk Telekom Opera Salonu-Alt Fuaye'de. FAUST Ankara Devlet Tiyatrosu, Johann Wolfgang von Goethe'nin başyapıtı "Faust" ile AKM Tiyatro Salonu'nda seyirciyle buluşacak. Zehra Aksu Yılmazer'in çevirisi, Ali Berktay'ın uyarlaması ve Ayşe Emel Mesci'nin rejisiyle sahneye taşınan yapım, insanın bilgi, iktidar ve anlam arayışını merkezine alacak. Oyun, ruhunu şeytana satan Faust karakteri üzerinden modern insanın parçalanmış dünyasını güçlü bir sahne diliyle ele alacak. Geniş oyuncu kadrosu, eserin felsefi derinliğini ve dramatik yoğunluğunu sahnede görünür kılacak. Yapım, Sanayi Devrimi sonrası insanın ruhsal dönüşümünü bugünün seyircisiyle buluşturacak. Devlet Tiyatroları'nın 75. yılında sahnelenecek olan Faust, klasik bir metni çağdaş bir yorumla yeniden canlandırıyor.

Faust-Ankara Devlet Tiyatrosu; 07 Mart saat 14.00'te, 06 ve 07 Mart saat 20.00'de AKM Tiyatro Salonu'nda. AYKUT KUŞKAYA İLE AKUSTİK İLAHİLER Türk tasavvuf müziğinin sevilen yorumcularından Aykut Kuşkaya, "Akustik İlahiler" konseriyle 7 Mart saat 20.30'da Atatürk Kültür Merkezi Çok Amaçlı Salon'da dinleyiciyle buluşacak. Sanatçı, konserde manevi temalı eserleri akustik düzenlemeler eşliğinde seslendirecek. Program, sade enstrümantasyon ve güçlü vokal yorumu ile şekillenecek. Aykut Kuşkaya, repertuvarında yer alan ilahileri yalın ve etkileyici bir müzikal anlatımla icra edecek. Konser, dinleyicilere huzurlu ve içe dönük bir atmosfer sunacak. Akustik düzenlemeler, eserlerin söz ve anlam dünyasını ön plana çıkaracak. Performans, manevi müzik geleneğinin seçkin örneklerini sahneye taşıyacak. Aykut Kuşkaya ile Akustik İlahiler; 7 Mart saat 20.30'da AKM Çok Amaçlı Salon'da. 45'LİK PLAK ŞARKILARI "Nostaljik 45'lik Plak Şarkıları" konseri, müzikseverleri geçmişin unutulmaz şarkılarıyla buluşturacak. Ülkemizde hayata geçirdiği projeler ve verdiği konserlerle geniş bir dinleyici kitlesinin beğenisini kazanan Teyfik Rodos, sahnede nostalji dolu bir repertuvar seslendirecek. Sanatçı, 45'lik plak dönemine damga vurmuş eserleri güçlü yorumu ve sahne enerjisiyle dinleyicilere sunacak. Konserde, dönemin en dikkat çeken solistlerinden Nil Burak konuk sanatçı olarak sahne alacak. Vokalde Elvan Demircan'ın yer alacağı konserde sanatçılara Kaya Demircan yönetimindeki 45'lik Orkestrası eşlik edecek. Konser, 7 Mart Cumartesi akşamı Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleştirilecek.

45'lik Plak Şarkıları; 07 Mart saat 21.00'de Türk Telekom Opera Salonu'nda. PUCCINI'NİN KADINLARI İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında özel bir konserle sanatseverlerin karşısına çıkacak. "Puccini'nin Kadınları" başlıklı konser, 08 Mart saat 20.30'da AKM Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilecek. Konser programı, İtalyan besteci Giacomo Puccini'nin operalarında yer alan kadın karakterleri odağına alacak. Verismo estetiğinin gündelik hayata tuttuğu aynayı kadın deneyimi üzerinden yorumlayacak olan konser, Puccini'nin sahnesindeki kadın temsillerini çok katmanlı bir bakış açısıyla ele alacak. Program, kadın karakterleri yalnızca aşkın ya da trajedinin taşıyıcısı olarak değil; kırılganlık ile güç, fedakârlık ile seçim ve itaat ile direniş arasında var olan öznel figürler olarak değ

REKLAM HOMELAND FEAT. DİLEK TÜRKKAN Tuluğ Tırpan ve Serkan Çağrı liderliğindeki Homeland, cazın özgür ruhunu Anadolu’nun köklü ezgileriyle buluşturuyor. Projede, güçlü sesiyle Dilek Türkan sahneye eşlik edecek. Quartet olarak Aşık Veysel gibi büyük ustalardan ilham alan melodileri cazın enerjisiyle harmanlayan topluluk, geleneksel müzik mirasını çağdaş bir yorumla yeniden şekillendiriyor. Perküsyonda Mehmet Akatay ve basta Mehmet Özen’in eşlik ettiği Homeland, doğaçlamaya dayalı performans diliyle her konserde farklı bir müzikal hikâye anlatıyor. Kendine özgü performans diliyle her konserde farklı bir müzikal hikâye kuran Homeland, dinleyiciyi hem coşkulu hem de derinlikli bir yolculuğa davet ediyor. Homeland feat. Dilek Türkan; 8 Mart saat 20.30’da Türk Telekom Opera Salonu’nda. REKLAM ALTIN JENERASYON SERGİSİ Ülkemiz çağdaş sanatının önde gelen 16 ismin eserlerine yer veren “Altın Jenerasyon” sergisi, 6 Mart 2026 tarihinde AKM Galeri Salonu’nda sanatseverlerle buluşacak. Küratörlüğünü Dolunay May’ın üstleneceği sergi, milenyumun ilk yıllarından itibaren sanat dünyasında aktif rol almaya başlayan genç kuşak sanatçıların üretim pratiklerine odaklanıyor. Sergi, bu özel jenerasyonun sanat çevresinde ve kültür hayatında yarattığı yapısal dönüşümleri ve toplumsal etkileri mercek altına alacak.

Sergide, sanatın geleneksel melankolik yalnızlığının yerini kolektif bir üretkenliğe bırakma süreci işleniyor. Sosyal ve ekonomik güç odaklarının artık kayıtsız kalamayacağı bu yeni katılım modeli; atölyelerin mahremiyetinden taşarak kamusal alanlara ve dijital ağlara uzanıyor. Hem bir düşünür hem de bir girişimci rolünü üstlenen bu jenerasyonun eserleri; sanat yönetiminden yayıncılığa kadar geniş bir alana yayılırken, tıpkı "altın" gibi hem fikri bir manifesto hem de somut bir değer olarak sanatseverlere sunulacak. Sergi kapsamında; Ahmet Sarı, Alea Pınar Du Pre, Ardan Özmenoğlu, Bahar Oganer, Barış Cihanoğlu, Barış Sarıbaş, Beyza Boynudelik, Burcu Perçin, Burçin Erdi, Dinçer Güngörür, Kadir Akyol, Ozan Oganer, Seçil Erel, Semih Zeki, Seydi Murat Koç ve Yiğit Yazıcı’nın eserleri yer alacak. Altın Jenerasyon Sergisi; 06-22 Mart tarihlerinde, 11.00 – 19.00 saatleri arasında AKM Galeri’de. REKLAM AKM’DE MİNİK SANATSEVERLER İÇİN ETKİNLİKLER MEDDAH GÖSTERİSİ AKM Ramazan Çocuk Etkinlikleri kapsamında düzenlenecek Meddah Gösterisi, 06 Mart tarihinde izleyiciyle buluşacak. Meddah Hüseyin Emre Şen’in sahne alacağı etkinlikte, yüzyıllardır süregelen meddahlık geleneği yeniden hayat bulacak. Orta Asya’dan Anadolu’ya uzanan köklü bir geçmişe sahip olan meddahlık sanatı, kültürümüzü ve tarihî birikimimizi sözlü anlatım yoluyla gelecek nesillere aktaracak. Gösteride, geleneksel anlatım teknikleri mizah ve doğaçlama unsurlarıyla harmanlanacak.

Meddah Gösterisi; 06 Mart saat 14.00’de AKM Çok Amaçlı Salon’da. İBİŞ’İN MACERALARI AKM Ramazan etkinlikleri kapsamında düzenlenecek “İbiş’in Maceraları” adlı çocuk oyunu, 7 Mart saat 14.00’te AKM Çok Amaçlı Salon’da sahnelenecek. Geleneksel Türk Tiyatrosu’nun sevilen karakterlerinden İbiş’i merkezine alan oyun, minik izleyicilere keyifli anlar yaşatacak. REKLAM Oyunda, İbiş’in evinde tatlı bir hareketlilik yaşanacak. Dostları, İbiş’e sürpriz bir doğum günü partisi hazırlamak için büyük bir telaşa kapılacak. Evde olup bitenleri anlamaya çalışan İbiş ise şaşkın, meraklı ve şakacı tavırlarıyla hem arkadaşlarını hem de izleyicileri kahkahaya boğacak. Yazarlığını Arif Duygu Tansı’nın üstlendiği eser, Burcu Kavaklıpınar tarafından derlenecek ve yönetilecek. İbiş’in Maceraları; 07 Mart saat 14.00’de AKM Çok Amaçlı Salon’da. İKİ KULE BİR RÜYA Mapping teknolojisiyle hayat bulan “İki Kule Bir Rüya”da yer alan İstanbul masalları, çocukları ışık, müzik ve hayal gücüyle dolu büyülü bir yolculuğa çıkaracak. Özgür Özgülgün’ün yazıp oynayacağı oyunda, minik izleyiciler İstanbul’un gizemli dehlizlerinden tarih kokan sokaklarına uzanan eşsiz bir maceraya tanıklık edecek. Görsel tasarım ve yönetmenliğini Hakan Yılmaz’ın, sanat yönetmenliğini ise İsmail Erdoğan’ın üstlendiği oyunun müzikleri Gürcan Ersoy imzası taşıyor. Oyun, gerçek ile hayali, ışıkla gölgeyi ve müzikle hikâyeyi iç içe geçirerek çocukları dijital dünyanın büyülü sınırlarına taşıyacak.