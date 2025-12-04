Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Olympiakos açıkladı: Fenerbahçe maçı iptal oldu! - Basketbol Haberleri

        Olympiakos açıkladı: Fenerbahçe maçı iptal oldu!

        EuroLeague'deki Olympiakos-Fenerbahçe Beko maçı, sağanak yağış sonrası salon çatısının akması nedeniyle ertelendi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2025 - 20:45 Güncelleme: 04.12.2025 - 20:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Olympiakos açıkladı: F.Bahçe maçı iptal oldu!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Euroleague'in 14. haftasında Olympiakos ile Fenerbahçe Beko arasında bu akşam (4 Aralık Perşembe) oynanması planlanan karşılaşma ertelendi.

        Olympiakos'un açıklamasına göre, karşılaşma hava koşullarından dolayı ileri bir tarihe ertelendi. Sağanak yağışla birlikte salonun çatısının akmasından dolayı müsabaka, bugün oynanamayacak.

        Öte yandan karşılaşmanın hangi tarihte oynanacağı henüz bilinmiyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        İmralı tutanağı komisyonda okundu
        İmralı tutanağı komisyonda okundu
        4 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        4 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        Dilovası'ndaki faciada müfettiş raporu çıktı!
        Dilovası'ndaki faciada müfettiş raporu çıktı!
        Kasımpaşa'da Emre Belözoğlu dönemi!
        Kasımpaşa'da Emre Belözoğlu dönemi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Üniversiteyi kahreden ölüm!
        Üniversiteyi kahreden ölüm!
        1974'te aftan çıktı, ikinci karısını da öldürdü!
        1974'te aftan çıktı, ikinci karısını da öldürdü!
        7 yaşındaki oğlunun önünde öldürüldü
        7 yaşındaki oğlunun önünde öldürüldü
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        İnfaz düzenlemesinde kapsam tartışması
        İnfaz düzenlemesinde kapsam tartışması
        Avrupalıların yarısı Trump'ı "Avrupa düşmanı" olarak görüyor
        Avrupalıların yarısı Trump'ı "Avrupa düşmanı" olarak görüyor
        MSB: TSK, tehdit oluşturmayana tehdit değil
        MSB: TSK, tehdit oluşturmayana tehdit değil
        Rafa Silva'da mutlu son!
        Rafa Silva'da mutlu son!
        "Bu adamın içinde çok fazla susmuş şey var"
        "Bu adamın içinde çok fazla susmuş şey var"
        14 yıllık birikimini açıkladı
        14 yıllık birikimini açıkladı
        Deprem ve afetten korkuyorlar
        Deprem ve afetten korkuyorlar
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Osimhen'de çoğu gitti azı kaldı!
        Osimhen'de çoğu gitti azı kaldı!
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı