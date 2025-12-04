Olympiakos açıkladı: Fenerbahçe maçı iptal oldu!
EuroLeague'deki Olympiakos-Fenerbahçe Beko maçı, sağanak yağış sonrası salon çatısının akması nedeniyle ertelendi.
Giriş: 04.12.2025 - 20:45 Güncelleme: 04.12.2025 - 20:45
Euroleague'in 14. haftasında Olympiakos ile Fenerbahçe Beko arasında bu akşam (4 Aralık Perşembe) oynanması planlanan karşılaşma ertelendi.
Olympiakos'un açıklamasına göre, karşılaşma hava koşullarından dolayı ileri bir tarihe ertelendi. Sağanak yağışla birlikte salonun çatısının akmasından dolayı müsabaka, bugün oynanamayacak.
Öte yandan karşılaşmanın hangi tarihte oynanacağı henüz bilinmiyor.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ