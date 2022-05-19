Basketbolda Avrupa'nın bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final heyecanı başladı. Temsilcimiz Anadolu Efes, Yunanistan'dan Olympiakos ile karşı karşıya geliyor.

OLYMPIAKOS: 14 - ANADOLU EFES: 16

(İlk çeyrek oynanıyor...)

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN SPORTS Haber, beIN SPORTS 3

Dörtlü Final'in ilk maçında Anadolu Efes ile Olympiakos, Avrupa Ligi'nde 45. kez birbirlerine rakip oluyor.

Organizasyonda 2000 yılından itibaren oynanan 44 müsabakada iki takım da 22'şer galibiyet elde etti.

Bu sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Anadolu Efes 88-69 kazandı. İkinci devrede Yunanistan'da yapılan mücadeleden ise Olympiakos 87-85 galip ayrıldı.

İki takım, Dörtlü Final organizasyonunda ise ilk kez karşı karşıya geliyor.

ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ KEZ DÖRTLÜ FİNALDE!

Anadolu Efes, 3'ü üst üste olmak üzere Avrupa'nın en önemli organizasyonlarında 5. kez yer alıyor. Lacivert-beyazlı takım, FIBA ve ULEB'in bir numaralı organizasyonlarında ikişer kez Dörtlü Final oynama başarısı gösterdi.

Avrupa Ligi'nde geçen sezon tarihindeki ilk şampiyonluğuna ulaşan lacivert-beyazlı takım, 2019'da ikinci, 2000 ve 2001'de ise üçüncü oldu.

Anadolu Efes, ilk olarak 1999-2000 sezonunda Dörtlü Final'de mücadele etti. Yunanistan'ın Selanik kentindeki FIBA organizasyonda ilk maçta ev sahibi ülke takımı Panathinaikos'a 81-71 yenilen lacivert-beyazlı ekip, üçüncülük maçında ise İspanya ekibi Barcelona'yı 75-69 mağlup etti.

Lacivert-beyazlı takım, 2000-2001 sezonunda bu kez FIBA'nın en önemli organizasyonu Suprolig'de Dörtlü Final oynadı. Fransa'nın başkenti Paris'teki organizasyonda ilk gün Panathinakos'a 74-66 mağlup olan Anadolu Efes, Rusya'nın CSKA Moskova takımını 91-85 yenerek yine üçüncü oldu.

Sonraki yıllarda ULEB'in organizasyonlarında yer almaya başlayan Türk temsilcisi, 2018-2019 sezonunda Dörtlü Final'de yer alarak 17 yıllık bu heyecanını sonlandırdı. İspanya'nın Vitoria-Gasteiz kentinin ev sahipliği yaptığı Dörtlü Final'in ilk gününde Fenerbahçe Beko'yu 92-73 mağlup eden Anadolu Efes, finalde ise Rus ekibi CSKA Moskova'ya 91-83 yenilerek ikincilikle yetindi.

Anadolu Efes, geçen sezon ise Dörtlü Final'de rakiplerine üstünlük kurarak ilk şampiyonluğuna ulaştı. Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen organizasyonun ilk gününde CSKA Moskova'yı 89-86 yenen lacivert-beyazlılar, adını üst üste 2. kez finale yazdırdı. Finalde Barcelona ile karşılaşan Anadolu Efes, sahadan 86-81 galip ayrılarak kupayı müzesine götürdü.

HEDEF AVRUPA'DA ÜÇÜNCÜ KUPA

Anadolu Efes, kulüp tarihinde üçüncü Avrupa kupasını kazanmak için parkeye çıkıyor. Lacivert-beyazlı takım, 1996 yılında Türk basketbol tarihinin ilk Avrupa kupasını elde etmişti. Başantrenör Aydın Örs yönetimindeki Anadolu Efes, 1996'da Avrupa Radivoj Koraç Kupası'nı kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştı.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı lacivert-beyazlılar, 24 yıl sonra 2020-2021'de bu kez Avrupa Ligi kupasının sahibi olmuştu.

Anadolu Efes, kupayı kazanması halinde Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaşan ilk Türk takımı unvanını da alacak.